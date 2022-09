Quinté du dimanche 25 septembre 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 25 septembre 2022 à Vincennes, le Grand Prix du Portugal. Départ à 15h15. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. 16 partants. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Encore un Quinté qui enrichira ses preneurs, tant les concurrents en lice se tiennent de près. En classe pure, le 13 Fabulous Dream reste le meilleur de ce lot. Or, puisqu'il se montre plus souvent indélicat qu’à son tour, il faut souhaiter que son excellent passage sous la selle en dernier lieu l’ait un peu amendé de ce côté-là. Autre revenante du trot monté, le 11 Fougue du Dollar demande également à être vouvoyée par ses pilotes. Sa valeur intrinsèque l’autorise toutefois à jouer un premier rôle à ce niveau.

Etincelante en dernier lieu, le 14 French Way of Life retrouve Yoann Lebourgeois, qui s’en sert apparemment bien. En confirmant sa dernière course, elle pourrait jouer une nouvelle place sur le podium. C’est notre dernière minute.

En bas de tableau, au plafond des gains donc, le 16 Express de l’Iton mérite une pièce, comme on dit. Il n’a pas été revu sur la grande piste depuis l’an passé, mais n’a jamais mérité dans le temple du trot. Il suffit de s’en souvenir…

Les pronostics :

13. Fabulous Dream

11. Fougue du Dollar

3. Formi

14. French Way of Life

4. Rocky Tilly

16. Express de l’Iton

2. Dassero

La dernière minute :

14. French Way of Life

Résultats du vendredi 23 septembre à Vincennes :

La favorite de RTL se comporte bien mais ne peut rien contre la gagnante. La dernière minute s’est élancée au galop. La sélection indique le Tiercé.

