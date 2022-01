Quinté+ du dimanche 2 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

On refait les courses du 2 janvier

Direction Vincennes cet après-midi du 2 janvier pour le Prix de Bourgogne, qui est la cinquième course de qualification au Prix d'Amérique Races Zeturf. Une très belle épreuve, où ils seront 18 au départ. Départ à 15h15, 500.000 euros en jeu.

La dernière minute pour le numéro 14 et on le connaît bien, il s'agit de GU D'HERIPRE, 3e de la précédente édition du Grand Prix d'Amérique. Sa préparation a été perturbée cet hiver, et effectue sa rentrée, mais il a été affuté pour prendre part à l'arrivée de l'épreuve du jour, son objectif est d'être dans les trois premiers. Il peut y parvenir, il a la qualité pour le faire.

Les pronostics

4 DON FANUCCI ZET

7 VIVID WISE AS

14 GU D'HERIPRE

8 ZACON GIO

11 DETROIT CASTELETS

2 COKSTILE

3 DAVIDSON DU PONT

La dernière minute

14 GU D'HERIPRE