publié le 01/11/2020 à 12:08

Après les arrivées indéchiffrables de ces derniers jours, voilà enfin un quinté dont les favoris devraient faire honneur à leur rang.

Ils sont trois en tout cas à avoir suffisamment d'arguments pour être retenus en base de jeu, le 12 DIABLE DE VAUVERT, dont l'entourage rêve d'Amérique, rien de moins, et les deux Bazire "qui roulent", le 10 DAYANA BERRY, qui retrouve Jean-Michel à son sulky, et le 13 DREAMBREAKER, associé à Alexandre Abrivard.

Sorti de là, on se tournera vers notre dernière minute, le 14 CE BELLO ROMAIN, qui reste ferré mais qui avait bien gagné sur cette piste en juin pour son unique sortie ici.

Attention pour leur cote au 8 DARLINGTON PARK, engagé à la limite du recul, et à notre chouchou, le vieil ALDO D'ARGENTRE, qui est tout de même le plus riche de ce grand prix.

Grand Prix de la Ville de Laval - Course européenne - 2850 mètres - Trotteurs de 5 à 10 ans

16 partants

Départ à 15h15

Les pronostics :

12 DIABLE DE VAUVERT

10 DAYANA BERRY

13 DREAMBREAKER

14 CE BELLO ROMAIN

15 CLARCK SOTHO

11 JERRY MOM

8 DARLINGTON PARK

16 ALDO D'ARGENTRE



La dernière minute :

14 CE BELLO ROMAIN