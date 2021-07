Quinté+ du dimanche 18 juillet 2021 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Jordan Philippy pour le quinté du dimanche 18 juillet 2021 à Chantilly, le Prix de la Forêt de Chantilly. Départ à 16h50. 16 partants. Plat. 2.200 mètres. 4 ans et plus. Voici un Quinté d'un niveau assez modeste.

Le 4 Panjaman, supplementé pour prendre part à ce handicap, s'annonce comme un favori logique, après un essai fructueux à ce niveau. Privilégions plus généralement le haut du tableau avec les grosses valeurs. Bien qu'absent depuis deux mois, le 2 Marrakech Express peut effectuer un retour fracassant dans cette catégorie, retrouvant un lot dans ses cordes et des conditions de course idéales.

Le 7 Tennessee Song, adepte de cette piste cantilienne, et cheval saisonnier par excellence, tentera de barrer la route aux favoris. Le 3 Shamsabad, dont les circonstances de course n'étaient pas très favorables dernièrement, le 10 Sa Tuna, remarquée à Marseille, le 5 Lili Blue, largement compétitive à ce niveau, et le 1 Skaletto, malgré la lourde charge, seront ensuite les principaux candidats aux places.

Les pronostics :

4. Panjaman

2. Marrakech Express

7. Tennessee Song

3. Shamsabad

10. Sa Tuna

5. Lili Blue

1. Skaletto

La dernière minute :

7. Tennessee Song



Résultats du vendredi 16 juillet aux Sables-d'Olonne :

La sélection de RTL vous indiquait le Tiercé-Quarté-Quinté désordre en 6. Le 10 Euro du Chêne s'est offert un nouveau Q+, devançant le 6 Crack Money, le 5 Elvis du Vallon, placé en tête de notre pronostic, le 8 Fire Cracker et le 1 Firello.