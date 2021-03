Quinté+ du dimanche 14 mars 2021 à Compiègne : les pronostics

publié le 13/03/2021 à 19:33

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 14 mars 2021 à Compiègne, le Prix de Rethondes. Départ à 15h15. 16 partants (le 14 Bene Bene est non partant). Handicap. Plat. 2.000 mètres. Gazon. Purs-sangs de 4 ans.

En principe, les changements de quinté s'opèrent dans le sens galop-trot. Ce dimanche pourtant, c'est bien le trot et Cagnes-sur-Mer, pour la seconde fois cette année, qui n'ont pas réussi à faire le plein dans la course initialement prévue comme quinté dominical. Compiègne prend donc la relève avec un lot de quatre ans assez moyen sur la distance intermédiaire.

Le rentrant Kourking, le 9, aura notre préférence. Il s'agit d'un pur-sang ayant donné quelque espoir dans la catégorie l'an passé et qui sera à l'aise dans le terrain très lourd annoncé sur l'hippodrome du Putois.

Nous avons ensuite retenu deux chevaux ayant (bien) couru jeudi à Saint-Cloud, le 3 Risk Taker, qui a sa place dans les cinq premiers, et le 13 Akyo, auquel le terrain profond va donner des ailes.

Notre dernière minute, le 6 The Tickler, a conclu l'année 2020 par deux succès. Ses limites sont inconnues, autant que ses possibilités à ce niveau. Mais sur la foi de ce qu'il a montré l'an passé, il peut faire mouche dès sa première participation à un quinté, fût-il de raccroc.





Les pronostics :

9. Kourking

3. Risk Taker

13. Akyo

7. Karmoutcho

8. The Good Man

6. The Tickler

5. You Rock

La dernière minute :

6. The Tickler

Résultats du vendredi 12 mars à Enghien :

Le favori de RTL a gagné, la dernière minute est 4e.