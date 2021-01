Quinté+ du dimanche 10 janvier 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 09/01/2021 à 17:34

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du dimanche 10 janvier 2021 à Vincennes, le Prix de Lille. Départ à 15h15. 16 partants. Course européenne. Ttrot attelé. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l'autostart. Trotteurs de 6 à 11 ans. On a connu des Prix de Lille plus relevés. Celui-ci est en tout cas semé d'embûches.

Notre favori, le 3 Violetto Jet, est annoncé sur la montante. Force est de rappeler que depuis son arrivée sur notre sol, certains en ont fait des montagnes avec lui, et que le trotteur italien ne leur a jamais donné raison. Ici, il a tout pour lui, la distance, le driver et le bon numéro derrière la voiture. En termes de valeur, il peut cette fois surclasser nombre de ses rivaux du jour. A lui de jouer.

En seconde ligne, on retiendra deux juments, le 16 Flamme du Goutier, classique à l'attelé et au monté, et qui retrouve un tracé sur lequel elle a déjà brillé, et le 13 Calina, 6e la semaine passé du Prix de Bourgogne, la troisième préparatoire au Grande Prix d'Amérique. Cette dernière sera d'ailleurs la seule des deux "Bazire" que nous retiendrons, cela même si JMB préfère driver le 9 Dostoïevski.

Notre dernière minute, le 6 Éclat de Gloire n'a encore jamais brillé sur la grande piste de Vincennes, sur laquelle il s'est uniquement produit sur la longue distance de 2.850 mètres. Possédant beaucoup de vitesse, il va disputer l'arrivée, c'est (presque) une certitude.

Les pronostics :

3. Violetto Jet

16. Flamme du Goutier

13. Calina

6. Éclat de Gloire

14. Hard Times

7. Cash du Rib

4. Calin de Morge

La dernière minute :

6. Éclat de Gloire



Résultats du vendredi 8 janvier :

Les pronostiqueurs et les parieurs se sont une fois de plus ensablés à Deauville, avec un quinté dans l'ordre sans gagnant. La favorite de RTL a fini vite, mais trop tard. La dernière minute se classe 4e.