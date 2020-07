Quinté+ du 22 juillet 2020 à Enghien-Soisy : les pronostics

publié le 21/07/2020 à 20:30

Pratiquement engagé au plafond de gains, le 13 DREAM DE LASSERIE est un favori on ne peut plus logique. Sa place est à l'arrivée dans une course où aucun des concurrents ne peut être franchement éliminé. En tête, le 8 DZAROF DE GUEZ est lui aussi idéalement placé.

Notre dernière minute, le 3 CABERNET, vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières tentatives. Associé à un driver en grande forme, à savoir Matthieu Abrivard, il ne devrait pas décevoir lui non plus, cette course ayant été pointée de longue date par son jeune entraîneur.

Prix du Médoc - Course européenne - 2.875 mètres - Trotteurs de 7 à 10 ans - Trot attelé.

14 partants. Départ à 20h15

Les pronostics :

13. DREAM DE LASSERIE

8. DZAROF DE GUEZ

3. CABERNET

7. BROSNAN JET

10. BE ONE DES THIRONS

12. CASH DU RIB

9. CRESCENDIS

1. DIVA BEAUREGARD

La dernière minute

3. CABERNET