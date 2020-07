Quinté+ du 23 juillet 2020 à Longchamp : les pronostics

publié le 22/07/2020 à 17:30

En France, un jockey sur quatre est une femme. Normal donc qu'une course soit spécialement dédiée aux femmes-jockeys, qui, le reste du temps, bataillent dans les mêmes pelotons que les hommes.

Lauréate de la première édition de ce Grand Prix l'an dernier avec PLANTLOVE (13), Coralie Pacaut délaisse cette dernière pour une autre jument entraînée à Deauville, le 14 ASTROLOGIA, qu'elle peut mener au succès.

Le 16 LAST EDITION ne sera pas le cheval de tout le monde, mais vu la forme du tandem Escuder-Cieslik, c'est un outsider amusant. Le 11 ORIENTAL ROAD reste sur deux succès d'affilée, c'est notre dernière minute dans ce quinté très ouvert.

Prix de la Vénus de Paris - Grand Prix des Femmes-Jockeys - Handicap - 2.000 mètres, Grande Piste - Plat - Juments de 4 ans et plus. 15 partants (le 8 est non partant). Départ à 13h50.

Les pronostics :

14. ASTROLOGIA

16. LAST EDITION

11. ORIENTAL ROAD

1. LADY SIDNEY

4. MOONLIGHT SYMPHONY

15. SPECIAL APPEAL

6. ROUSSE

9. KARMA SEEKER

La dernière minute

11. ORIENTAL ROAD