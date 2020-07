Quinté+ du 12 juillet à Deauville : les pronostics

publié le 11/07/2020 à 18:35

Premier dimanche avec du public depuis longtemps, trop longtemps. Dans cette réunion de gala, avec un groupe I à l'affiche, c'est la ligne droite qui est utilisée pour le Quinté+, gros handicap pour des chevaux d'âge.

Des 16 partants, détachons le 3 SIMPLY STRIKING, dont la régularité force le respect, puisqu'il reste sur quatre deuxièmes places d'affilée. A l'aise sur les tracés rectilignes, il ne sera pas loin du compte, cette fois encore. Ensuite, tout est possible. Nous aimons beaucoup les deux pur-sang présentés par Henri-Alex Pantal, le 5 et le 8, et notre dernière minute, à reprendre impérativement, le 10 KILFRUSH MEMORIES, capable de mettre tout le monde d'accord, grand spécialiste des lignes droites qu'il est...

Quinté du Dimanche 12 Juillet à Deauville. Plat. R1C4 - Qatar Prix de la Place Morny - Handicap - 1200 mètres, ligne droite - Chevaux de 4 ans et plus

16 partants

Départ à 15h15

Les pronostics :

3 SIMPLY STRIKING

16 GONE SOLO

10 KILFRUSH MEMORIES

7 TUDO BEM

9 FUNNY VALENTINE

5 SLICKTEG

8 MUTTRAH FORT

14 ACHILLE DES AIGLES



La dernière minute

10 KILFRUSH MEMORIES