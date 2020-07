Quinté+ du 13 juillet à Saint-Cloud : les pronostics

publié le 12/07/2020 à 14:40

Notre favori, le 3 BREATH OF FIRE, vient de bien faire sur la piste de La Teste, alors qu'il avait hérité d'un mauvais numéro dans les boîtes de départ. Mieux loti cette fois, le protégé de la famille Lerner peut mettre à profit sa forme actuelle pour briguer un nouveau podium. Associons-le au 2 CHECKPOINT CHARLIE, à la recherche d'un succès depuis presque 20 mois, et le 6 GOLDEN RASH, pour lequel la monte de Christophe Soumillon a été réservée. Notre dernière minute, le 8 LINARDO, n'a plus ses preuves à faire à ce niveau. Bien placé à la corde, il peut encore faire parler de lui dans un handicap, qui demeure, vu l'opposition, à sa portée.

Quinté du lundi 13 Juillet à Saint-Cloud - PLAT. Prix d'Auxerre - Handicap - 2500 mètres - Chevaux de 4 ans et plus.

15 partants

Départ à 13h50

Les pronostics :

3 BREATH OF FIRE

2 CHECKPOINT CHARLIE

8 LINARDO

9 TENNESSEE SONG

6 GOLDEN RASH

12 BONFIRE HEART

1 PRETORIO

5 MAKTAVA



La dernière minute

8 LINARDO