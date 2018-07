Prix d'Amérique : pourquoi est-il si important dans le monde des courses ?

publié le 29/01/2017 à 12:43

C'est le rendez-vous de l'année avec les meilleurs chevaux et les meilleurs drivers. Tous cochent chaque année sur leur calendrier cette date du dernier dimanche de janvier. C'est ni plus ni moins la finale du championnat du monde des trotteurs, dans le temple de cette discipline, l'hippodrome de Vincennes. Dans l'histoire des courses, les plus grands y ont forcément écrit leur légende, laissant une trace indélébile dans notre mémoire collective.



Ourasi est certainement le cheval le plus connu de France. À la fin des années 80, il a remporté à quatre reprises le Prix d'Amérique. Le président de la République de l'époque, François Mitterrand, s'est déplacé en personne pour le voir courir. Ourasi, Bélino 2 mais aussi le très populaire Général du Pommeau, battu plus tard par un autre grand champion, le cheval italien Varenne, double vainqueur de l'épreuve.

Deux Prix d'Amérique sont aussi au palmarès d'un crack hors pair. Ready Cash, le père de l'immense favori du jour, Bold Eagle. C'est lui que tout le monde attend ce dimanche 29 janvier. Favori car le Prix d'Amérique, c'est aussi une histoire de jeu et de paris, c'est la course la plus jouée de l'année au PMU.



Gloire assurée pour le vainqueur ?

En moyenne, 9 millions de tickets sont enregistrés, et l'engouement dépasse largement nos frontières. Il faut dire que le Prix d'Amérique, créé en 1920, est un symbole historique. Il avait été créé en hommage à l'aide des États-Unis à la France pendant la Première Guerre mondiale. Ce dimanche 29 janvier, cette édition 2017 sera diffusée dans pas moins de 36 pays.



Remporter le Prix d'Amérique, c'est l'argent et la gloire en quelque sorte. L'allocation est de 450.000 euros pour celui qui franchira le poteau d'arrivée en premier. C'est la course de trot la plus riche au monde. L'an dernier, le cheval Bold Eagle avait pulvérisé le chronomètre de l'épreuve : 2.700 mètres en 3 minutes et 12 secondes, soit une moyenne d'un peu plus de 50 kilomètre par heure. Une performance qu'il tentera de réitérer cet après-midi pour rentrer dans la légende du trot mondial. Départ à 16h05 précise, devant près de 40.000 spectateurs en tribune.