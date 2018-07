Open d'Australie : Nadal rejoint Federer en finale après 4h56

publié le 27/01/2017 à 14:48

Il fallait remonter à 2011 pour trouver trace d'une finale du Grand Chelem entre Roger Federer et Rafael Nadal, à Roland-Garros, pour une victoire de l'Espagnol. Les deux grands rivaux - et de grands revenants sur le circuit - vont de nouveau s'affronter pour le gain d'un titre majeur. Si le Suisse l'emporte, ce sera son 18e, cinq après le dernier. Nadal, 14 trophées à son palmarès, n'en a plus soulevé depuis Roland-Garros 2014.



9e joueur mondial, le Majorquain de 30 ans a dû puiser dans ses retranchements en demi-finale face au Bulgare Grigor Dimitrov, 15e à l'ATP. Après 4 heures et 56 minutes, au terme d'un match d'une intensité et d'une qualité incroyable, Nadal sort vainqueur en cinq manches, 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4. Une nouvelle fois, il a su élever encore un peu plus son niveau de jeu alors qu'il se trouvait au bord du gouffre dans la dernière manche.

Le nonuple vainqueur de Roland-Garros a déjà remporté l'Open d'Australie une fois, en 2009... face à Roger Federer. Il a également battu le Suisse de 35 ans à cinq autres reprises sur les huit finales qu'ils ont disputées en Grand Chelem. Tous matches confondus, Nadal mène 23 victoires à 11 (9-2 en Grand Chelem, 3-0 en Australie dont une finale). Ce net avantage psychologique effacera-t-il le jour de moins de récupération entre les deux hommes.