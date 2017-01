Open d'Australie : Djokovic battu au 2e tour par le 117e mondial

Tenant du titre et six fois sacré à Melbourne, le Serbe, numéro 2 mondial, s'est fait sortir par l'Ouzbek Denis Istomin en cinq sets (7-6, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4), jeudi 19 janvier.

Crédit : Sydney Low/CSM/Shutters/SIPA Novak Djokovic jeudi 19 janvier 2017 à Melbourne

par Gregory Fortune , Avec AFP publié le 19/01/2017 à 09:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Coup de tonnerre à Melbourne. Alors qu'il n'avait plus perdu aussi tôt dans un tournoi du Grand Chelem depuis 2008, à Wimbledon, Novak Djokovic est tombé au 2e tour de l'Open d'Australie face au 117e mondial, l'Ouzbek Denis Istomin. Le Serbe avait cédé la première place mondiale fin 2016 au Britannique Andy Murray, à cause d'une baisse de régime en deuxième partie de saison, due à une chute de motivation. Mais sa victoire au tournoi de Doha, début janvier, contre Murray en finale, avait semblé signifier qu'il était revenu à son meilleur niveau.



À Melbourne, il avait facilement passé en trois sets un premier tour pourtant difficile contre l'Espagnol Fernando Verdasco. Mais jeudi 19 janvier, Djokovic, 29 ans, a mal commencé le match. Il a dû sauver deux balles de 2 sets à 0. Lorsqu'il a pris l'avantage 2 sets à 1, on a pensé que l'orage était passé, mais l'Ouzbek ne s'est pas découragé et a fini par créer l'énorme sensation au bout de 4 heures et 48 minutes de match. Le Serbe a évolué loin de son meilleur niveau. Trop passif en fond de court, il a commis énormément d'erreurs (72 au total), retombant dans ses errements de la deuxième partie de 2016.



Son adversaire a joué le match de sa vie. Rien n'annonçait pourtant qu'Istomin serait capable d'un tel exploit. À 30 ans, il n'a atteint que deux 8es de finale en Grand Chelem, à Wimbledon en 2012 et à l'US Open en 2013. Il n'avait pris qu'un set à Djokovic en cinq rencontres. Au troisième tour, il affrontera l'Espagnol Pablo Carreno (31e mondial).

Open d'Australie - 4e journée: les résultats

Simple messieurs (2e tour) :

Gaël Monfils (FRA/N.6) bat Alexandr Dolgopolov (UKR) 6-3, 6-4, 1-6, 6-0

Philipp Kohlschreiber (GER/N.32) bat Donald Young (USA) 7-5, 6-3, 6-0

Alexander Zverev (GER/N.24) bat Francis Tiafoe (USA) 6-2, 6-3, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.13) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 6-2, 6-3, 6-3

David Ferrer (ESP/N.21) bat Ernesto Escobedo (USA) 2-6, 6-4, 6-4, 6-2

Gilles Simon (FRA/N.25) bat Rogerio Dutra Silva (BRA) 6-4, 6-1, 6-1

Milos Raonic (CAN/N.3) bat Gilles Muller (LUX) 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Ivo Karlovic (CRO/N.20) bat Andrew Whittington (AUS) 6-4, 6-4, 6-4

David Goffin (BEL/N.11) bat Radek Stepanek (CZE) 6-4, 6-0, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) bat Hyeon Chung (KOR) 1-6, 6-4, 6-4, 6-4

Richard Gasquet (FRA/N.18) bat Carlos Berlocq (ARG) 6-1, 6-1, 6-1

Pablo Carreno (ESP/N.30) bat Kyle Edmund (GBR) 6-2, 6-4, 6-2

Denis Istomin (UZB) bat Novak Djokovic (SRB/N.2) 7-6 (10/8), 5-7, 2-6, 7-6 (7/5), 6-4



Simple dames (2e tour) :

Karolina Pliskova (CZE/N.5) bat Anna Blinkova (RUS) 6-0, 6-2

Jelena Ostapenko (LAT) bat Yulia Putintseva (KAZ/N.31) 6-3, 6-1

Elena Vesnina (RUS/N.14) bat Mandy Minella (LUX) 6-3, 6-3

Jennifer Brady (USA) bat Heather Watson (GBR) 2-6, 7-6 (7/3), 10-8

Dominika Cibulkova (SVK/N.6) bat Su-Wei Hsieh (TPE) 6-4, 7-6 (10/8)

Ekaterina Makarova (RUS/N.30) bat Sara Errani (ITA) 6-2, 3-2 (abandon)

Caroline Wozniacki (DEN/N.17) bat Donna Vekic (CRO) 6-1, 6-3

Johanna Konta (GBR/N.9) bat Naomi Osaka (JPN) 6-4, 6-2

Barbora Zahlavova Strycova (CZE/N.16) bat Andrea Petkovic (GER) 6-0, 7-5

Caroline Garcia (FRA/N.21) bat Océane Dodin (FRA) 6-7 (3/7), 6-4, 6-4

Nicole Gibbs (USA) bat Irina Falconi (USA) 6-4, 6-1