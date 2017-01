Open d'Australie : Federer en finale après six mois d'absence

Retombé au 17e rang mondial, le Suisse de 35 ans a dominé son compatriote Wawrinka en cinq manches jeudi 26 janvier.

Crédit : Dita Alangkara/AP/SIPA Roger Federer à Melbourne le 26 janvier 2017

publié le 26/01/2017 à 12:41

Incroyable Roger Federer. De retour sur les courts début janvier après une saison 2016 stoppée dès juillet, tombé au 17e rang mondial, le Suisse jouera la finale du premier tournoi du Grand Chelem de la saison dimanche 28 janvier, l'Open d'Australie. Ce sera face à son rival espagnol Rafael Nadal (9e au classement ATP) ou au Bulgare Grigor Dimitrov (15e), avec la possibilité d'ajouter un 18e titre majeur à sa collection déjà record. Il n'en a plus remporté depuis Wimbledon en 2012.



Opposé à son compatriote Stan Wawrinka, 4e joueur mondial, après des succès contre le 10e, le Tchèque Tomas Berdych, puis le 5e, le Japonais Kei Nishikori, l'inoxydable Suisse de 35 ans a réalisé un début de match parfait. Mais à deux sets zéro, et malgré une douleur à un genou, Wawrinka est revenu à hauteur pour pousser son aîné de quatre ans dans un 5e set décisif. Le vainqueur du dernier US Open s'est procuré les premières occasions. Mais la balance a penché du côté de Federer à 3-2. Résultat final : 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3.



Le champion de Bâle n'avait plus atteint la finale en Grand Chelem depuis l'US Open 2015. Il s'était incliné en quatre manches face à Novak Djokovic. Le Serbe écarté de cet Open d'Australie dès le 2e tour par le 117e mondial, le numéro 1 mondial Andy Murray lui aussi sorti prématurément, Federer se voit offrir ce que nombre d'observateurs n'osaient imaginer en début du tournoi, au regard d'un tableau a priori injouable. Il lui reste une marche à gravir.

Dimitrov peut empêcher les retrouvailles Federer-Nadal

Dimanche 28 janvier dans la matinée, ce sera sa 28e finale dans l'un des quatre tournois les plus importants, la sixième en Australie. Nadal en a disputé 20 (14 succès dont neuf à Roland-Garros et un à Melbourne). L'Espagnol de 30 ans mène 23-11 dans ses confrontations avec Federer (9-2 en Grand Chelem, 3-0 en Australie dont une finale). Son adversaire en demi-finale, Dimitrov, n'a jamais dépassé ce stade. Mais à 25 ans, celui qui fut baptisé "baby Federer" joue le meilleur tennis de sa vie.



Chez les femmes, pour la première fois depuis 2009, la finale opposera les sœurs Williams. Venus, 36 ans, 17e mondiale, a battu sa compatriote américaine Coco Vandeweghe (35e) en trois sets (6-7, 6-2, 6-3)en demie. Puis Serena, 35 ans (n°2), a mis fin à la belle aventure de la Croate Mirjana Lucic-Baroni (79e) en l'expédiant 6-2, 6-1 en 50 minutes. La dernière finale entre les deux Américaines, à Wimbledon, avait été gagnée par Serena, qui mène 6 à 2 dans ces duels au sommet.