Nancy retrouve le chemin de la Ligue 1

publié le 26/04/2016 à 08:23

En remportant le dernier match de la 35e journée face à Sochaux (1-0), les Nancéiens sont assurés de retrouver l'élite la saison prochaine. Malgré le froid qui régnait dans le stade Marcel Picot dans la soirée du 25 avril, les supporters nancéiens étaient en liesse. Après sa victoire face à Sochaux (1-0), l'AS Nancy prend la tête du championnat et est désormais certain de retrouver la Ligue 1 pour la saison 2016-2017. Les hommes de Pablo Correia vont donc réintégrer l'élite du football français, trois ans après leur descente en Ligue 2. Vendredi 22 avril, c'est l'ex-leader de Ligue 2, le Dijon FCO, qui validait sa montée.



"C'est un grand moment, après trois ans d'attente et de souffrance au purgatoire. Là, c'est la délivrance.", a confié le président de l'AS Nancy, Jacques Rousselot, après la rencontre du 25 avril. il n'a pas manqué de souligner l'apport de nouveaux joueurs expérimentés, comme Benoît Pedretti, pour expliquer l'actuel succès des Nancéens dans un "championnat très âpre et homogène".



À écouter également dans ce journal

- Leicester se rapproche un peu plus du titre de champion d'Angleterre après le match nul de Tottenham contre West Bromwich Albion (1-1). Les joueurs de Claudio Ranieri ont écrasé Swansea (4-0) un peu plus tôt dans le week-end.

- Le succès de la Roma 1-0 contre Naples offre un 5e titre de champion d'Italie d'affilée à la Juventus de Turin.



- . Première demi-finale aller de la Ligue des champions ce 26 avril. Manchester City reçoit le Real Madrid à 20h45. Zinedine Zidane devrait pouvoir compter sur la présence de Karim Benzema.



- La FIFA retire la charge de corruption contre Michel Platini avant l'audience devant le tribunal arbitral du sport vendredi à Lausanne. Sepp Blatter sera cité comme témoin à la demande de l'instance internationale.



- Rafael Nadal a annoncé lundi avoir déposé une plainte en diffamation, visant l'ancienne ministre des Sports, pour l'avoir accusé de dopage.