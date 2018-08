publié le 13/08/2018 à 07:16

Dix médailles dont trois en or : la France, incapable de surfer sur la dynamique des JO-2016 et des Mondiaux-2017, quitte les Championnats d'Europe d'athlétisme sur un bilan en demi-teinte, loin des 15 podiums espérés avant le départ pour Berlin.



Les responsables de la Fédération française avaient de quoi se montrer ambitieux après les belles moissons récoltées aux Jeux olympiques de Rio (6 médailles) et aux Championnats du monde de Londres (5 médailles) qui avaient replacé le pays sur l'échiquier de l'athlétisme international. Mais la réalité fut beaucoup plus contrastée pour les Bleus, qui ont finalement fait du surplace par rapport à leurs résultats de 2016 (10 podiums), très loin de l'orgie de Zurich en 2014 (24 breloques dont 9 en or).



Il y a deux ans à Amsterdam, les "Europe" avaient précédé les JO et les principales têtes d'affiche tricolores s'étaient logiquement préservées pour le rendez-vous de Rio. L'excuse n'est pas valable pour 2018, saison sans Jeux olympiques ni Mondiaux et dont le point d'orgue était justement programmé à l'Olympiastadion de Berlin. Comment expliquer cette défaillance ? Il y a d'abord eu la faillite des deux cadres Kevin Mayer et Jimmy Vicaut, deux énormes chances de victoires dont les forfaits en tout début de compétition ont peut-être rejailli sur le moral de la troupe.

