La "nouvelle" Transat anglaise partira de Brest en 2020

Haut lieu des records océaniques, la métropole finistérienne verra au printemps 2020, les meilleurs navigateurs s’élancer en solitaire sur les 3.500 milles d’un parcours en Atlantique Nord et mettront le cap sur les États-Unis.



C’est le groupe OC Sport Pen Duick, qui l’a annoncé mardi 21 mai 2019. "Nous sommes très heureux de poursuivre le développement de cette course mythique. Nous avons vu, sur des événements comme la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, à quel point le public français est attaché à la course au large en solitaire. Plus de 2 millions de visiteurs ont témoigné de cet engouement à Saint-Malo, dans les jours précédant le départ. Donner le départ de Brest offrira une très belle chance aux teams, à nos partenaires et aux médias de capitaliser sur un public déjà conquis", explique Hervé Favre le Président.

Imaginée en 1960, la mythique transatlantique en solitaire a forgé sa légende, changé de nom, de port d’arrivée … mais jamais de concept. "Un homme, un bateau, l’océan". Organisée tous les 4 ans, elle a, au fil des éditions, donné à la course au large en solitaire ses lettres de noblesse. Si Sir Francis Chichester restera le premier vainqueur. Eric Tabarly la remportera à deux reprises (1964 et 1976) et Loïck Peyron trois fois (1992, 1996 et 2008). Sur les quatorze vainqueurs, onze sont Français, François Gabart, le dernier en date, s’étant imposé entre Plymouth et New-York en 2016.

C’est dire si l’épreuve puise ses racines en Angleterre, et cultive une histoire de cœur avec les marins hexagonaux. The Transat 2020 dont le départ sera donné en mai reliera donc Brest à Charleston (Caroline du Sud). Les grands trimarans de la Classe Ultime seront au départ mais également les Imoca et les Class40.