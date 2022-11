La Formule 1 lance sa compétition féminine

"Une nouvelle ère commence. Voici la F1 Academy. Une toute nouvelle catégorie, entièrement féminine, qui prépare les jeunes pilotes à la compétition d'élite". La Formule 1 a annoncé la création de "F1 Academy", une compétition destinée aux femmes pilotes. Cette compétition s'intègre dans l'écosystème des compétitions menant à l'élite du sport, la Formule 1.

"À partir de 2023, 15 espoirs, répartis entre cinq équipes, avec l'ambition d'arriver au sommet. L'un des plus grands défis auxquels sont confrontées les jeunes pilotes féminines est le financement. C'est pourquoi la F1 subventionnera chaque voiture pour aider à combler le manque d'opportunités", a déclaré la F1 dans un communiqué, le 18 novembre, en plein Grand Prix d'Abou Dhabi.

Cette compétition a l'ambition d'aider des jeunes pilotes à atteindre le plus haut niveau, en commençant par la Formule 3, rappelle TF1. Au programme de la première saison : sept week-ends de trois courses sont prévus. La F1 le dit ouvertement, ils souhaitent "maximiser l'opportunité et le potentiel des jeunes pilotes féminines pour atteindre le plus haut niveau" en mettant à leur disponibilité "l'expérience nécessaire avant de courir en F3 et de rejoindre la pyramide de la Formule 1".

