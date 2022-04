L'ancien tennisman Boris Becker condamné à deux ans et demi de prison

C'est la fin d'un triste épilogue pour Boris Becker. Le plus jeune vainqueur de Wimbledon a été condamné ce vendredi à deux ans et demi de prison par la justice britannique pour avoir caché 2,5 millions de livres sterling (3 millions d'euros au taux actuel) d'avoirs et de prêts pour éviter de payer ses dettes.

La justice britannique, qui avait reconnu Boris Becker coupable le 8 avril dernier, lui reproche d'avoir transféré des centaines de milliers de livres sterling d'un compte professionnel sur d'autres comptes, notamment de ses ex-épouses, de ne pas avoir déclaré une propriété en Allemagne et d'avoir caché un emprunt de 825.000 euros et des parts dans une société. L'Allemand avait également été déclaré en faillite personnelle en 2017.

Ce n'est pas la première fois que Boris Becker est condamné par la justice depuis qu'il a pris sa retraite sportive. En 2002, il avait été condamné en Allemagne à une peine de prison avec sursis après des démêlés avec le fisc. L'ancien entraineur de Novak Djokovic a aussi eu affaire à la justice espagnole pour des dettes concernant des travaux dans sa villa de Majorque, et avec la justice suisse, pour ne pas avoir payé le pasteur qui l'avait marié en 2009.