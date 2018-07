JO Rio 2016 : les Brésiliens perplexes, entre crise politique et retard de construction

Agnès Bonfillon

publié le 27/04/2016 à 23:24

Ce mercredi 27 avril marque une date symbolique : c'est dans 100 jours que débuteront les Jeux olympiques de Rio de Janeiro. La France du sport a fait la fête aujourd'hui, mais au Brésil, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. "Les Jeux olympiques laissent perplexes", confirme Jean-Paul Delfino, journaliste spécialiste du Brésil. "Tout se percute en ce moment dans le ciel brésilien", ajoute l'écrivain.



Des équipements sont encore à construire. Comme souvent, le pays ne sera prêt qu'à la dernière minute. Cette situation représente une "catastrophe absolue" pour les habitants de Rio, ville où tant d'infrastructures restent à construire. Mais l'enjeu est important car les Jeux sont une "caisse de résonance formidable pour un pays". Les récents exemples d'Athènes (2004) et Pékin (2008) en témoignent : le coût en constructions diverses a été énorme, mais l'attention du monde s'est portée sur ces villes.



Des retombées à mesurer dans le temps

Le Brésil fait face à une "formidable crise politique" et sa présidente Dilma Rousseff est plus décriée que jamais. Dans ce contexte, beaucoup "se demandent si l'argent des Jeux olympiques ne va pas tomber dans des poches mal intentionnées", observe Jean-Paul Delfino. Selon lui, l'impact du Mondial 2014 ou de Rio 2016 n'est pas comparable à celui de l'arrivée de Lula au pouvoir. Et il faudra être patient pour apprécier les retombées de ces deux événements : "L'argent de la Coupe du monde a été réinvesti presque immédiatement dans les Jeux olympiques. (...) Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon".

Entre la menace du virus Zika, les problèmes de pollution et les craintes autour de la sécurité, l'approche des JO ne se fait pas dans la sérénité. Il faut "voir comment ça va tourner", croit Jean-Paul Delfino, qui rassure les touristes : "Soyez respectueux, ne mettez pas des vêtements de marque, il ne vous arrivera strictement rien".