publié le 27/04/2016 à 19:09

On sait désormais quand sera connu le nom du porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro. Le nom du sportif retenu sera dévoilé le 24 juillet, à 19h30 après l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées à Paris, selon nos informations.



L'heureux élu sera désigné par 52 athlètes, hommes et femmes, représentant les 26 fédérations engagées à Rio. Les derniers bruits de couloir laissent entendre que Teddy Riner, qui s'est officiellement porté candidat pour endosser le costume, a de grandes chances pour être choisi par ses pairs. Il succéderait alors à Jason Lamy-Chappuis (Sotchi 2014) et Laura Flessel (Londres 2012).

Le judoka, médaillé d'or en 2012, ne cache en tout cas pas son envie de se retrouver en tête de file lors de la cérémonie d'ouverture. "J'ai mes chances. (...) Une chose est sûre, j'aimerais bien que ce soit moi. Être porte-drapeau d'une délégation, c'est un honneur, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie", a déclaré Teddy Riner au micro de RTL, quelques jours après son nouveau titre européen à Kazan.