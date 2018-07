publié le 27/04/2016 à 06:10

Après l'Euro 2016 de football qui s'est déroulé en France, c'est l'un des grands événements de cette année 2016. Les passionnés de sports attendent les Jeux Olympiques avec une ferveur non dissimulée. Avant de peut-être accueillir l'ensemble des disciplines olympique à Paris en 2024, la délégation française devra traverser l'Atlantique pour prendre position à Rio de Janeiro, terre d'accueil de ces premiers JO en Amérique du Sud. Un événement qui a cependant un coût pour le Brésil qui devrait dépenser pas moins de 12 milliards d'euros pour les installations sportives mais aussi toutes les installations extra-sportives comme les transports.



Du 5 au 21 août 2016, pas moins de 206 délégations vont faire ce même voyage avec le rêve de décrocher une ou plusieurs médailles olympiques. Si les États-Unis et la Chine caracolent généralement en tête du classement des pays, de nombreux autres prétendants devraient avoir leur mot à dire alors que la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou encore la France tenteront de jouer les troubles fêtes dans de nombreuses disciplines.

Athlétisme, natation, basket… Le calendrier des épreuves

Si les dates des cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux olympiques sont d'ores et déjà connues, le calendrier précis demeure encore incertain alors que toutes les horaires des épreuves n'ont pas encore été révélées. Dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture, prévue le 5 août à 18 heures soit 23 heures en France, de nombreux athlètes seront déjà sur le pont. Boxe, basketball, équitation, escrime, football, gymnastique, handball, tennis, judo... Les premières épreuves ne se font pas attendre.

Mais de nombreux athlètes devront être concentrés jusqu'au bout alors que le jour même de la cérémonie de clôture, des épreuves sont organisées. C'est le cas du marathon, de la finale de basket, de handball, de volley ou encore certaines catégories de boxe et de gymnastique par exemple. Un calendrier complet notamment disponible sur le site officiel des Jeux olympiques.



À noter tout de même que deux nouveaux sports font leur entrée dans les Jeux olympiques. Si le karaté, le squash, le roller, le baseball, le softball, le rugby à sept et le golf étaient candidats, seules les deux dernières disciplines ont été retenues par le CIO. Au total, pas moins de 28 disciplines seront représentées lors de cette édition 2016 des Jeux Olympiques.

Quelles chances de médailles pour la France ?

L'équipe de France a "un potentiel de 40 médailles, dont 12 à 15 en or", selon Denis Masseglia, le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Un score qui permettrait de battre le résultat établi à Londres en 2012 alors que les Français avaient remporté 11 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 13 médailles de bronze soit 35 podiums au total. Parmi les grandissimes favoris dans leur discipline, certains Français s'imposent naturellement. C'est le cas de Teddy Riner, qui a remporté son cinquième titre de champion d'Europe, Renaud Lavillenie ou encore Florent Manaudou. Le frère de Laure Manaudou sera l'une des grandes chances de médaille française en natation alors que Yannick Agnel, après l'incroyable imbroglio lors des championnats de France, ne disputera aucune course en individuel.

Mais parmi la délégation française à Rio, qui pourrait pour la première fois flirter avec les 400 athlètes, ils sont nombreux à pouvoir rêver d'un podium olympique ou encore signer l'exploit d'un jour. Les "Experts" de Claude Onesta, double champion olympique en titre de handball, voudront réaliser un triplé alors que de nombreuses équipes de France pourraient créer la surprise. Que ce soit en basket avec les "Braqueuses" de Céline Dumerc ou la bande à Tony Parker, en handball féminin avec Cléopâtre Darleux et ses coéquipières, en football féminin avec Wendy Renard ou bien sûr en volley avec la "Team Yavbou", victorieuse de la Ligue mondiale 2015.

En individuel, d'autres Français sont aussi en course. Abonné aux deuxièmes places sur 3.000 m steeple, à Pékin et à Londres, Mahiedine Mekhissi rêve bien sûr de l'or. Comme Yohann Diniz, le facteur rémois, recordman du monde du 50 km marche, ou encore les hurdleurs du 110 m, et notamment Pascal Martinot-Lagarde. Les vététistes français peuvent aussi rêver du Graal olympique avec Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde ou encore Julien Absalon déjà sacré à Athènes en 2004 et Pékin en 2008.

Comment suivre les Jeux olympiques en France

Pour toutes les personnes n'ayant pas la chance de pouvoir voyager à Rio de Janeiro pour profiter des deux semaines de compétition, France Télévision est une nouvelle fois le diffuseur des Jeux olympiques en France. Le groupe public détient les droits de diffusion de Rio 2016. Pourtant, les épreuves ne seront pas exclusivement disponibles sur France 2, France 3 ou France 4 alors que France télévision a décidé de vendre au groupe Canal + la possibilité de codiffuser en intégralité les épreuves sur les chaînes cryptées, donc payantes à l'image de Canal + et Canal + Sport notamment. Pas de panique si vous ne possédez pas de télévision. France TV et Canal + mettront également à disposition un service de streaming disponible sur ordinateur, tablette ou smartphone.



Il faudra en revanche prendre en compte le décalage horaire qui pourrait perturber de nombreux organismes pendant deux semaines. Avec cinq heures de différence entre Paris et Rio de Janeiro, certaines épreuves pourraient se disputer en pleine nuit. C'est le cas de la cérémonie d'ouverture qui devrait être diffusée à 3 heures du matin en France ou encore de certaines finales de natation par exemple. Si les séries se dérouleront à 13 heures, les finales seront elles disputées à 22 heures, soit 3 heures du matin en France. Même constat pour les principales finales en athlétisme.