publié le 28/08/2016

Un record de médailles. La délégation française a réalisé son meilleur score de l'après-guerre lors de ces Jeux Olympiques 2016 à Rio. L'objectif, fixé à 40 breloques, est largement atteint puisque les Français sont montés sur le podium à 42 reprises. Avec leurs dix médailles d'or, les Bleus accrochent une 7e place au classement des nations. Un résultat qui plait à une majorité des Français puisque 85% d'entre eux sont satisfaits des performances françaises. Avec ce record, la délégation tricolore fait mieux qu'à Pékin en 2008 (41 médailles) en terme de médailles mais moins bien qu'à Atlanta en 1996 (cinq de moins) et Londres en 2012 (une de moins) pour ce qui est du plus beau métal.



Autre point positif, la délégation française a laissé une bonne image d'elle. Malgré les écarts de conduite de Renaud Lavillenie, Camille Lacourt et Benoit Paire, 75% des Français ont apprécié l'attitude des sportifs tricolores. Une impression qui pourrait faire naître des vocations chez les Français grâce à leurs nouvelles idoles.



Le Baromètre Odoxa sur les JO de Rio 2016.