JO Paris 2024 : "Forrest Gump", Nelson Mandela, "Vernon Subutex"... Le portrait de Nikola Karabatic

Nom : Karabatic.

Prénom : Nikola.

Âge : 39 ans.

Taille : 1 mètre 96.

Discipline : handball.

Numéro et poste : numéro 13 en équipe de France, demi-centre/arrière gauche.

Meilleure performance : triple champion olympique.

Famille : fils de Branko Karabatic, ancien handballeur professionnel et Radmila Karabatic, aide-soignante. Un petit frère, Luka Karabatic. Deux enfants, Alek et Nora.

Originaire de : je suis né en Yougoslavie, un pays qui n'existe plus.

Surnom : Niko.

Principale qualité : je ne suis pas rancunier.

Principal défaut : je ne parle pas beaucoup.

Autre langue : le serbo-croate.

Idole : mon papa.

Des études : j'ai eu le bac S spé maths avec mention bien et après je suis passé pro.

Personnage célèbre : Nelson Mandela.

Un lieu : ma maison à côté de Montpellier.

Un vêtement : un vêtement de protection d'impacts, de chocs.

Un mot : le mot amour s'il faut choisir.

Une couleur : bleu turquoise.

Un animal : un aigle.

Son préféré : le son qui me fait bouger, c'est tous les sons latinos. Et donc là, j'écoute beaucoup Rosalia, la chanteuse.

Film ou série : film. Forrest Gump.

Un livre de chevet : là, j'en ai deux. C'est la bande dessinée, Vernon Subutex et dernier livre de Beigbeder.

Appli préférée : Google Maps.

Snapchat, Instagram ou Twitter : Instagram.

Débuts : ils remontent à très loin parce que j'ai joué au hand depuis tout petit, sur le terrain d'entraînement de mon père.

Autre sport : football américain.

D'autres passions : mes enfants et la vie en elle-même.

Meilleur souvenir : ma première médaille d'or olympique, la naissance de mes enfants, le titre de meilleur joueur au monde, le premier titre de champion du monde avec mon frère... J'en ai beaucoup.

Pire souvenir : le décès de mon papa.

Un rêve : je les ai tous accomplis. Je n'ai plus de rêve à part vivre heureux.

Ton geste pour la planète : j'investis et je soutiens des start-up à impact positif.

Péché mignon : le chocolat noir aux amendes.

Une idée pour améliorer la pratique du sport en France : mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sport à l'école, presque tous les jours.

Un souvenir des Jeux : ma première cérémonie d'ouverture à Athènes en 2004 et La Marseillaise qu'on a chantée avec tous les athlètes français avant de rentrer dans le stade.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : j'espère que je serai à Paris, pas très loin de la Seine, voire sur la Seine. Porte-drapeau je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi. Bien sûr que ce serait toujours un honneur, mais ce n'est pas un objectif en soi pour moi.