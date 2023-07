JO Paris 2024 : Nina Simone, Tarbes, Will Smith... le portrait d'Hélios Latchoumanaya

Nom : Latchoumanaya.

Prénom : Hélios.

Âge : 23 ans.

Taille : la vraie ? 1m77.

Discipline : parajudo.

Meilleures performances en carrière : champion du monde.

Famille : Ma mère s'appelle Delphine, mon père s'appelle Michel. Ma mère travaille dans un foyer pour les jeunes et mon père ne travaille pas. Je suis fils unique.

Handicap : déficient visuel.

Originaire de : Tarbes.

Surnom : Latchou.

Principale qualité : souriant.

Principal défaut : Que choisir ? Je peux être très chiant parfois.

Autre langue : yes of course, English.

Idole : pas vraiment, je m'inspire de différentes personnes.

Un personnage célèbre : Will Smith.

Un lieu : la Tour Eiffel.

Un vêtement : une doudoune.

Un mot : joyeux.

Une couleur : rouge.

Un animal : tigre.

Son préféré : Feeling Good de Nina Simone.

Appli préférée : Instagram.

Les débuts : à Tarbes à 7 ans.

D'autres sports : j'ai fait du foot avant le judo et après, en parallèle, j'ai fait de l'athlétisme, du BMX, du basket entre autres.

D'autres passions : la musique et la nourriture.

Meilleur souvenir : ma médaille de bronze aux Jeux à Tokyo.

Pire souvenir : la même journée, quand je perds la demi-finale des Jeux à Tokyo.

Un rêve : gagner Paris

Un métier pour après : journaliste.

Un geste pour la planète : prendre l'escalier plus que l'ascenseur.

Péché mignon : les bonbons.

Une idée pour améliorer la pratique du sport en France : intégrer plus le sport à l'école.

Tu seras où le 26 juillet 2024 : je serai au village olympique et en train de me préparer pour monter sur le tapis quelques jours après.

