JO 2022 : découvrez les 7 nouvelles épreuves au programme

Les 24e Jeux olympiques d'hiver vont s'ouvrir le 4 février à Pékin. Au programme : près de 3.000 athlètes vont concourir dans 15 disciplines et 109 épreuves, soit 7 épreuves de plus que la dernière édition, à PyeongChang en 2018. En effet, cette année, de toutes nouvelles épreuves sont introduites à Pékin.

Ce n'est pas du tout une révolution dans l'histoire des Jeux d'hiver, puisqu'au fil des éditions, des épreuves se sont rajoutées. On n'en comptait par exemple que 78 aux Jeux olympiques de Salt Lake City aux États-Unis en 2002. L'événement a su s'ouvrir à un nombre grandissant d'épreuves notamment avec l'arrivée d'épreuves par équipes et d'épreuves mixtes.

Car le nombre de disciplines lui, n'a pas changé depuis 2002, il est au nombre de 15. Cross par équipe, relais mixte en patinage ou encore saut par équipe mixte en saut à ski, RTL fait le point sur les 7 nouvelles épreuves introduites à Pékin.

1 : Le bob monoplace féminin en bobsleigh

Il y aura donc une épreuve de bob monoplace féminin en bobsleigh. Auparavant, seules 3 épreuves de bobsleigh étaient au programme : le bob à deux et à quatre chez les hommes et le bob à deux chez les femmes. Une décision qui a cependant déçu de nombreuses pratiquantes qui souhaitaient que ce choix, de rajouter une épreuve féminine, se porte vers le bob à quatre.

"L’ajout d’une nouvelle épreuve à médaille est bien sûr historique et nous devrions nous en réjouir, mais je ne peux pas m’empêcher d’exprimer ma déception, après avoir tellement milité pour l’inclusion du bob à 4", écrivait Elana Meyers Taylor, vice-championne olympique, sur Facebook.

2 : Le cross par équipe mixte en snowboard

Le snowboard passe de 10 à 11 épreuves avec une première épreuve mixte : le cross par équipe mixte. Chaque équipe sera constituée de deux snowboardeurs : une femme et un homme. "L’homme est le premier à s’élancer. Quand le premier participant passe la ligne d’arrivée, son avance sur les autres compétiteurs est transférée à sa compatriote. Les femmes s’élancent ensuite avec un décalage en fonction du classement de la course des hommes. La première femme à passer la ligne d’arrivée permet donc à son équipe de gagner la course", explique le site officiel des Jeux olympiques.

3 : Le relais mixte en patinage de vitesse sur piste courte

Pour ce relais mixte de short-track, sur une piste de 111,12 mètres de long, chaque équipe sera composée de quatre athlètes, deux femmes et deux hommes. L'équipe fera 18 tours de piste pour un total de 2.000 mètres. Chaque athlète fera deux passages sur la piste.

4 : Le saut par équipe mixte en saut à ski

Cette épreuve de saut à ski par équipe mixte est très simple. Chaque équipe est composée de quatre athlètes, deux femmes et deux hommes qui s'élanceront à tour de rôle sur un petit tremplin et en utilisant les mêmes notations que pour l’épreuve par équipe masculine. Il y a une manche d’essai et deux manches de compétitions, les huit meilleures équipes de la manche une seront qualifiées pour la seconde manche.

5 : Le saut par équipe mixte en ski acrobatique

Le ski acrobatique voit s'ajouter 3 nouvelles épreuves cette année, avec d'abord le saut par équipe mixte, qui fait partie des 9 épreuves mixtes au programme à Pékin. Il y aura pour cette épreuve, trois skieurs par équipe avec au moins un homme et une femme. Le déroulé est très simple puisque les scores des trois skieurs seront additionnés et l'équipe qui obtiendra le plus grand total l'emportera.

6 et 7 : Le Big Air masculin et féminin en ski acrobatique

Il y aura donc au total 13 épreuves de ski acrobatique : 6 pour les hommes, 6 pour les femmes, et une mixte vue précédemment. Pour les hommes et les femmes, le Big Air vient s'ajouter, une épreuve déjà présente en snowboard.



Les skieurs/skieuses doivent s'élancer sur un tremplin et décoller vers le ciel pour réaliser les meilleurs figures. À ne pas confondre avec le slopestyle, où la piste est composée de plusieurs rampes, sauts et obstacles, ou encore le halfpipe, qui se déroule dans un demi-tub, précise-t-on sur le site officiel des Jeux olympiques.