Jeux Olympiques 2021 : skate, décathlon, karaté... Le résumé de la nuit à Tokyo

Pour la première apparition du karaté aux Jeux Olympiques, le Français Steven da Costa sera le premier tricolore à remporter une médaille. Facilement dans les deux premières places de son groupe avec 4 victoires pour 1 défaite, il est qualifié en demi-finale, et est assuré au minimum de la médaille de bronze dans la catégorie des -67kg.

Toujours légèrement diminué par un dos bloqué, le décathlonien français Kevin Mayer affiche un meilleur visage dans des disciplines qui lui sourient plus. 2e sur le 110m haies, 6e du disque mais devant ses principaux rivaux pour le podium, le Canadien Warner étant de plus en plus intouchable, le Français se rapproche du podium. Un saut à 5m20 à la perche, et une 3e place, lui permet de revenir à une trentaine de points de la médaille de bronze, à deux épreuves de la fin.

En 10km eau libre, Marc-Antoine Olivier a joué les avant-postes sur la majorité de la course. Mais sur le dernier tour dans la baie de Tokyo, le Français s'est fait distancer, lâchant ses chances de podium pour terminer à la 6e place de l'épreuve.

Une chance avec le 4x100 féminin?

En athlétisme, la note est toujours salée sur ces Jeux. Comme en natation, la France a beaucoup de mal à grappiller des podiums. Les relais 4x100 féminin et masculin entraient dans la danse cette nuit, et si le premier est qualifié en finale, le second a réalisé le 11e temps des séries seulement.

La finale du 110m haies présentait une chance, avec Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga sur la ligne de départ. Mais là encore, pas de médaille pour la délégation française. Le premier se classe 5e, et Aurel Manga 8e et dernier de la course.

Même constat pour Melvin Raffin lors de la finale du triple saut. Avec ses trois premiers essais mordus, il ne passe pas le cut pour obtenir trois essais supplémentaires, et quitte prématurément la finale.

Le film de la nuit

Maxime Beaumont en K1 200m et Manon Hostens en K1 500m n'auront pas réussi à se qualifier pour leurs finales respectives. Si le premier a remporté la finale B, finale de consolation, Manon Hostens a dû se résoudre à la finale C de sa catégorie.

En skateboard park, Vincent Matheron a pu atteindre la finale après une bonne session de qualification. Mais la dernière étape ne s'est pas aussi bien passée qu'espéré, avec 3 chutes en 3 runs, et une 7e place finale.

En karaté kata, Alexandra Feracci n'a pas réussi à passer les phases de poules de la compétition. Le kata consiste à montrer des enchaînements précis face à un adversaire virtuel, et la notation prend en compte la technique et l'esthétique du mouvement. La Française a fini 4e sur 5 de son groupe et est éliminée.

Au basket, la Team USA a disposé facilement des Australien 97 à 78, et attend en grande finale le vainqueur de l'autre demi-finale, entre la France et la Slovénie, à partir de 13h.