Jeux Olympiques 2021 : les triplés dans l'histoire des JO

La Suisse vient d'inscrire un triplé historique lors de ces Jeux de Tokyo 2021 ce mardi 27 juillet. Lors de l'épreuve de VTT, Jolanda Neff, Sina Frei et Linda Indergard ont permis à la nation helvétique d'inscrire son premier triplé dans l'histoire des Jeux, mais aussi le premier en VTT depuis son apparition en 1996 à Atlanta.

Les triplés sont monnaie courante lors dans l'histoire des Jeux, c'est de moins en moins le cas. À l'exception des JO de Saint-Louis, en 1904 où il n'y avait que 12 nations, et la moitié des athlètes (+ de 300 sur 650) étaient américains ce qui a facilité les 19 triplés recensés, les Jeux d'après-guerre ont vu une baisse significative de ces triplés, avec l'augmentation du nombre de participants, bien que régulier. Et ces triplés sont un fait encore plus rare chez les femmes.

Melbourne 1956 et Pékin 2008 pour le record en été

Les JO de Melbourne en 1956 et ceux de Pékin en 2008 partagent le record du plus de triplés aux JO d'été après-guerre avec 5. En Australie, tous se sont faits en athlétisme, dont 4 pour les États-Unis et un pour l'Union Soviétique. À Pékin, ces triplés ont récompensé 3 nations : la Jamaïque sur le 100m féminin, la Chine qui a trusté les 6 médailles de tennis de table en simple, et les USA sur 400m et 400m haies masculin. Beaucoup d'éditions ont compté jusqu'à quatre triplés, l'exemple le plus récent étant Athènes en 2004.

Mais depuis Pékin, il n'y en a eu qu'un seul par édition. À Londres en 2012, le trio Jamaïcain Bolt, Blake et Weir sur le 100m marquait la domination sans merci de l'île des Caraïbes sur cette discipline, et en 2016 à Rio, le triplé américain sur le 100m haies féminin.

Sotchi 2014, record en hiver et triplé français

Pour les Jeux d'hiver, le record remonte à Sotchi en 2014. Lors de cette édition, pas moins de 8 triplés ont marqué les pistes Russes. La moitié d'entre eux sont attribués aux Pays-Bas et leur domination sans conteste du patinage de vitesse sur le 500m le 5.000m et le 10. 000m masculin, et le 1.500m féminin.

Le seul triplé français de l'après-guerre a été réalisé en ski cross homme. Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol sont tous les trois sur le podium. Le premier depuis le saut de cheval en largeur en gymnastique lors des Jeux d'été de... 1924 à Paris !