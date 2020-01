publié le 31/01/2020 à 09:58

Au club de rugby de Mazères Cassagne, une entente entre deux villages de Haute-Garonne, une vingtaine de bénévoles œuvrent au quotidien pour s'occuper des équipes, préparer les goûters et les repas.

Parmi eux, Daniel Ribères, bénévole que tout le monde surnomme Papy Daniel. Cela fait 55 ans qu'il se donne corps et âme pour ce sport qu'il chérit tant et au club, tout le monde le connait. "Il est très disponible, très apprécié parce qu'il est accessible. Il est toujours de bonne humeur, il a beaucoup de compétences et de qualités" se réjouit Christelle, une autre bénévole.

Et qui dit mercredi, dit entrainement de l'école de rugby. 90 enfants sont présents. Un peu plus loin, dans la pépinière, se trouvent le groupe des 5-6 ans. Une dizaine d'enfants s'amusent, sous les conseils d'une maman à qui Papy Daniel vient souvent prêter main forte. Pour elle, Papy Daniel est une bénédiction : "Quand je suis embêté, il est toujours là". En effet, du lundi au dimanche, pas un jour ne se passe sans que Daniel ne vienne servir son club.

Pour récompenser l'exemplarité de son dévouement pour le rugby, la fédération Française a invité Papy Daniel et d'autres bénévoles, pour le prochain France-Italie lors du tournoi des Six Nations. Une nouvelle qui a vivement ému le bénévole, pour qui le rugby est bien plus qu'un sport : "J'ai découvert en 1965 le Mazères Cassagne Sports, j'ai connu mon épouse ici, ça fait 52 ans que nous sommes mariés. Une longue histoire d'amour avec mon épouse et avec le rugby".