publié le 31/01/2018 à 20:24

Samedi prochain, il aurait dû diriger les Bleus face à l'Irlande au Stade de France, mais l'histoire en a décidé autrement. Fin décembre, Guy Novès, alors sélectionneur du XV de France, était limogé par Bernard Laporte, quelques semaines seulement avant le début du Tournoi des Six Nations. Ébranlé par cette décision, Guy Novès a saisi les prud'hommes.



"Un mois plus tard, je suis plutôt dans le combat. Je ne peux plus me permettre d'être dans la détresse, même si je suis extrêmement touché et je pense que ça va durer encore très longtemps", explique-t-il sur RTL, tout en précisant chercher "les moyens pour vivre normalement, de réagir et surtout d'envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité".

"C'est dur de se sentir écarté du jour au lendemain d'un travail comme celui-ci quand vous avez passé 40 ans sur un terrain", confie Guy Novès. "En fin de carrière, je ne pensais pas être écarté comme ça. J'ai gagné beaucoup de choses, établi beaucoup de records, mais je ne savais pas que j'établirais le nouveau record d'un sélectionneur écarté au bout de deux ans", regrette-t-il.

S'il ne souhaite pas rentrer dans une polémique, il regrette tout de même l'attitude de Bernard Laporte."J'aurais préféré qu'il me démette de mes fonctions quand il est arrivé", et pas un an plus tard. Guy Novès souligne qu'avant sa nomination à la FFR, Bernard Laporte expliquait que sa première décision serait de le limoger, chose qu'il n'a pas faite "peut-être parce qu'il a réalisé que c'était un frein à ses ambitions de président".