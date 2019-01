publié le 26/01/2019 à 19:13

C'est d'abord une réunion protégée. Ce dimanche, personne ne pourra jouer ailleurs qu'à Vincennes. Un choix motivé par l'importance de cette journée de gala pour le trot, comme le précise Guillaume Maupas, le directeur technique de la spécialité. "Cette journée est exceptionnelle pour nous. Sur le plan sportif et en terme économique. L'année dernière, plus de 30 millions d'euros qui étaient joués sur la journée du prix d'Amérique".





Le Pmu lui offre une tirelire de 2 millions d’euros que sont certains de se partager ceux qui auront les 5 premiers dans l’ordre. 10 épreuves ont lieu dimanche à Vincennes, dont 8 ouvertes c'est-à-dire internationales et Européennes. On s’intéressera tout particulièrement au prix Charles Tiercelin réservé à l'élite des 4 ans européens.

Au départ Face Time Bourbon un fils de Ready Cash qui est le leader de la génération en France, qui sera opposé à Zlatan un cheval italien qui a gagné le derby. On suivra également le prix Jean-René Gougeon avec Dorgos de Guez opposé à Cash and Go.