Formule 3 : la miraculée Sophia Flörsch première femme au départ

publié le 26/02/2020 à 17:31

C'est le samedi 21 mars prochain au Grand Prix de Bahreïn que Sophia Flörsch deviendra la première femme à participer au tout nouveau championnat du monde de Formule 3, qui comporte 18 courses réparties en 9 manches, la dernière se déroulant le 27 septembre à Sotchi.

L'Allemande de 19 ans vient de signer avec Campos Racing pour la saison 2020, moins de 18 mois après avoir subi de graves blessures à la colonne vertébrale dans un terrible accident survenu lors du Grand Prix F3 de Macao 2018. Ce 18 novembre, sa Dallara-Mercedes s'était envolée à plus de 200 km/h, avait traversé les grillages de sécurité avant d'aller s'encastrer dans une cabine abritant des photographes puis de retomber quelques mètres plus bas.

Opérée pendant 11 heures, la Munichoise a complètement récupéré, avant de participer un an plus tard au Grand Prix de Macao 2019. À la clef, un retour remarquable, pour lequel elle avait reçu le "Laureus World Sports Award" du "World Comeback of the Year".

Aux 24 Heures du Mans en juin

Après ce retour miraculeux, elle sera donc la première femme à courir dans l'actuel championnat de F3, créé en 2019 à partir de la fusion du GP3 et de la F3 européenne. "Je suis très heureuse de participer à ce championnat, confie-t-elle. Ce sera ma première saison dans la vraie Formule 3. J'ai hâte de concourir contre les meilleurs pilotes".

La jeune championne née à Grünwald a fait ses débuts en monoplace en 2015. En 2020, elle sera également au départ de la prochaine édition des 24 Heures du Mans en juin prochain, au sein d’un équipage 100% féminin en compagnie de la colombienne Tatiana Calderon et de la Britannique Katherine Legge, au volant d’un prototype Oreca 07.

> Le crash de Sophia Flörsch en 2018 à Macao