Formule 1 : la pôle pour Sebastian Vettel à Hockenheim

Les essais qualificatifs du Grand Prix d’Allemagne qui se sont disputés samedi 21 juillet sur le circuit d’Hockenheim, où la F1 fait son grand retour après une année d’absence ont permis à l’Allemand Sébastian Vettel de réaliser le meilleur temps, le quadruple champion du Monde s’offrant même le record du circuit en 1’11’’22.



Originaire d’Heppenheim, ville située à quelques kilomètres d’Hockenheim, Vettel réalise la 55ème pôle position de sa carrière. Il devancera dimanche sur la ligne de départ Valterri Bottas (Mercedes) et Kimi Raikkonen (Ferrari).

Mais cette séance d’essais a surtout été marquée par l’élimination, dès la Q1, de Lewis Hamilton qui pour une perte de pression hydraulique a été contraint à descendre de sa voiture, le champion du Monde en titre essayant même de pousser sa Mercedes jusque dans les stands avant finalement de renoncer de s’agenouiller devant sa voiture immobilisée. Cet abandon qui engendre un départ dimanche en fin de grille à la 14ème place est un coup dur pour la firme Allemande déjà mal en point, après ses deux revers en Autriche et en Grand Bretagne.

Grosse déception pour Ocon et Gasly

Du côté des trois pilotes tricolores, grosse déception pour les deux Normands Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly, (Toro Rosso) éliminés tous les deux en Q1 et contraints de partir respectivement 16ème et 17ème du Grand Prix d’Allemagne. Romain Grosjean a par contre réussi à placer sa Haas à la 6ème place. À noter également que l’Australien Daniel Ricciardo partira en dernière position en raison de changements de pièces sur le moteur Renault de sa Red Bull.



Huit points séparent Vettel et Hamilton en tête du championnat à l’entame de ce Grand Prix d’Allemagne dont le départ sera donné dimanche à 15h10. Le Grand Prix se dispute sur 67 tours sur les 4,5 km du circuit d’Hockenheim.