F1 – GP de Hongrie : Verstappen et Red Bull en passe d’aller chercher de nouveaux records

Avec 255 points inscrits lors des dix premiers Grand Prix, Max Verstappen survole le championnat du Monde 2023 et n’en finit plus d’écraser la concurrence puisque le Néerlandais possède 99 points d’avance sur Sergio Perez son co-équipier chez Red Bull, 118 points sur Fernando Alonso et 134 sur Lewis Hamilton.

En cas de succès lors du Grand Prix de Hongrie qui se dispute dimanche 23 juillet, Max Verstappen remportera son neuvième Grand Prix (sur 11 disputés) mais surtout son septième d’affilée, égalant ainsi Michael Schumacher en 2004, Nico Rosberg en 2016 et Alberto Ascari en 1953, le recordman absolu étant Sebastian Vettel en 2013 avec 9 victoires consécutives en fin de saison.

Mais à l’occasion de ce Grand Prix de Hongrie 2023, l’écurie Red Bull pourrait aussi et surtout de battre un record vieux de 35 ans, celui du nombre de victoires consécutives en F1, record détenu depuis 1988 par McLaren qui avait décroché onze victoires d’affilée grâce à Ayrton Senna et Alain Prost.

Depuis le succès de Max Verstappen à Abou Dabi le 20 novembre 2022, l’écurie Autrichienne à tout raflé, neuf victoires pour le Néerlandais, deux pour le Mexicain Sergio Perez (Arabie Saoudite et Azerbaidjan)

Max Verstappen et Red Bull pourraient également aller chercher de nouveaux records lors de cette saison 2023 où reste 12 Grand Prix à disputer. Ainsi Red Bull pourrait remporter l’intégralité des courses du championnat, ce qui n’a jamais été réalisé en 74 éditions, Max Verstappen pourrait lui aussi entrer un peu plus dans l’histoire en décrochant un troisième titre mondial, en pulvérisant le record du nombre de podium consécutif en Formule 1 (19) détenu par Michael Schumacher en 2002 et enfin en battant son propre record du nombre de victoires en une saison (15)

