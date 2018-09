publié le 24/06/2018 à 08:30

Près d'un Français sur trois s'intéresse à la Formule 1. L'intérêt pour la reine des disciplines en sports mécaniques a toutefois sévèrement baissé en 20 ans, même chez les amateurs. 10% des sondés croient à la victoire d'un pilote Français, Romain Grosjean, Esteban Ocon ou Pierre Gasly, dimanche 24 juin au Castellet, sur le circuit Paul-Ricard et 27% pronostiquent un podium.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mardi 19 et mercredi 20 juin, auprès d'un échantillon de 1.006 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 312 amateurs de Formule 1, selon la méthode des quotas.



1. Près d'un Français sur trois s'intéresse à la Formule 1

Après 10 ans d'absence, la Formule 1 est donc de retour en France, dimanche 24 juin, dans le Var. L'occasion de faire le point sur la perception de cette discipline chez les Françaises et les Français. 31% des personnes interrogées s'y intéressent un peu (25%) ou beaucoup (6%).



À titre de comparaison, ce niveau place la F1 à un niveau certes inférieur mais pas si éloigné de certains sports majeurs. On trouve en effet environ 45% d’amateurs de football et 40% d’amateurs de tennis dans la population française.

Près d'un Français sur trois s'intéresse à la Formule 1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. L'intérêt pour la F1 a chuté en 20 ans

Si le niveau d’intérêt pour la F1 reste élevé en France, il a nettement baissé depuis 20 ans selon les Français eux-mêmes. Parmi la moitié des Français affirmant s’être déjà intéressé à la F1, 79% affirment qu’ils la suivent moins. Les amateurs actuels de F1 eux-mêmes le disent aussi à 71%.

L'intérêt pour la F1 a chuté en 20 ans Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Plus de visibilité pour la F1

Et si le Grand Prix de France était LE déclic qui permettait à la F1 de retrouver la pole position dans le cœur des Français ? Pour 68% d’entre eux et 91% des amateurs de F1, le retour d’un GP sur leur sol apportera de la visibilité à la discipline.



Plus de visibilité pour la F1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. 37% des Français pronostiquent un podium pour un pilote tricolore

Ils y aura donc trois pilotes français au départ au Castellet dimanche 24 juin (16h10) : Romain Grosjean, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Cela fait 22 ans, depuis la victoire d’Olivier Panis à Monaco en 1996 qu’aucun Français n’a remporté un Grand Prix. C’est dire l’ampleur de la tâche qui les attend. Mais 10% des Français et 15% des amateurs de F1 y croient.



À ceux-là, s’ajoutent 27% des Français et 34% des amateurs de F1 qui pronostiquent une place sur le podium pour l’un des trois pilotes français. Au total, ce sont donc 37% des Français et 49% des amateurs de F1 qui attendent un exploit pour ce qui serait une réussite totale pour la F1 française.



Reste que, la plupart des Français (44%) et des amateurs de F1 (45%) ne s’attendent pas à mieux qu’un classement dans les points, 17% et 5% pronostiquant même aucun point.

37% des Français pronostiquent un podium pour un pilote tricolore Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

5. Vettel sera champion du monde

Après sept courses, le premier tiers de la saison 2018 de F1 sera franchi en France. Mais déjà, deux pilotes se dégagent et partent favoris pour remporter la couronne mondiale. Un seul petit point les sépare pour le moment.



Entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, les amateurs de F1 pronostiquent la victoire finale de l’Allemand à 54%. Mais le match est serré, 45% d’entre eux penchant plutôt pour le Britannique.

Vettel sera champion du monde Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama