publié le 21/06/2018

Lorsque le feu passera au vert dimanche 24 juin (16h10) sur le circuit Paul-Ricard, Renault F1 entamera le 349e Grand Prix de son histoire ; depuis sa naissance en 1977, la marque au losange a tout de même été sacrée deux fois championne du monde, grâce à l’Espagnol Fernando Alonso en 2005 et 2006.



Partie, puis revenue en 2016 après avoir équipé les écuries les plus prestigieuses, Renault a donc hâte de retrouver son public, d’autant que les derniers résultats obtenus au GP du Canada le 10 juin dernier plaident en faveur des jaunes et noirs, Niko Hulkenberg et Carlos Sainz terminant respectivement aux 7e et 8e places.

"Ce Grand Prix de France tombe au bon moment", explique Cyril Abiteboul, le patron de l’écurie. "Si on l’avait eu les années précédentes, je n’aurai pas été fier de nos performances. Là, je nous sens prêts à concourir devant notre public". Seule écurie française de ce rendez-vous, Renault F1 aura donc le soutien du public attendu en masse sur le circuit Paul-Ricard.

"Nous venons de Moselle pour le retour de la Formule 1 en France", lance ainsi ce couple de quinquagénaire en admiration devant le paddock et le village du GP inauguré jeudi 21 juin. "Après, ce qu’il faut savoir c’est que Renault est une marque mondiale, donc on ne fait pas des courses de Formule 1 que pour la France", reprend Cyril Abiteboul, qui ajoute : "mais c’est vrai qu’être au Paul-Ricard aujourd’hui et jusqu’à dimanche est un moment particulier".



"La France a toujours été présente en F1, mais là on va prendre conscience que la France est un acteur important du sport automobile, poursuit Cyril Abiteboul. Pour Renault, c’est important. Nous avons besoin d’une motivation dans cette année en pleine reconstruction. Et là, on fait partis de l’événement en nous associant à ce projet. Nous venons au Castellet pour évangéliser avec des ateliers de démonstration, pour expliquer ce que c’est la Formule 1. Nos meilleurs ingénieurs sont aussi là pour expliquer tout cela"



Et pour fêter ce retour du GP de France au calendrier après 10 ans d'absence, Renault participera également vendredi 22 juin en fin de journée à la démonstration qui se déroulera sur le Vieux-Port de Marseille, où un mini circuit de 2 km a été aménagé sur lequel le public pourra admirer deux anciens pilotes de F1, David Coulthard, au volant d’une F1 Red Bull RB7 et Franck Montagny au volant d’une Renault F1 E20.