Explorer le monde à moto avec Mélusine Mallender

publié le 22/06/2020 à 20:00

On explore le monde en moto avec notre invitée l’aventurière et bikeuse Mélusine Mallender. Depuis 2010, elle sillonne les routes de la planète, à la découverte des habitants et des cultures des pays qu’elle traverse. Elle nous raconte ses plus belles aventures.

Quels sont les avantages de voyager à moto ? Est-ce que c'est dangereux de voyager seule pour une femme ? Quels sont les accessoires indispensables quand on voyage à moto ? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Comment faire face à des conditions climatiques difficiles ?

Notre invitée nous raconte également sa rencontre avec des femmes iraniennes qui n'ayant pas le droit de passer leur permis moto ni de rouler sur la route, ce sont mises au moto cross.



à voir : Ne te dégonfle pas Darwin Production



Ne te dégonfle pas