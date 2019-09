Euro 2019 de volley : la France battue par la Serbie en demi-finale

publié le 27/09/2019 à 23:53

Cruelle déception pour les volleyeurs français. La Serbie s'est qualifiée pour la finale de l'Euro-2019 de volley en s'imposant face à la France (23-25, 25-23, 25-21,17-25, 15-7) ce vendredi 27 septembre au soir à Paris. Le titre se jouera dimanche entre Slovènes et Serbes à Paris-Bercy.

Pour la médaille de bronze, les Français devront affronter dès demain samedi ( à 16h00) la Pologne, double championne du monde en titre et éliminée par la Slovénie. Les Français n'auront que quelques heures pour se remobiliser et aller chercher cette troisième place après cette demi-finale perdue dans un Bercy plein à craquer de supporters tricolores survoltés.

On avait tous à cœur de jouer cette finale dimanche Benjamin Toniutti, passeur et capitaine de l'équipe de France de volley. Partager la citation





Sacrée championne d'Europe pour la première de son histoire il y a quatre ans, la France avait pourtant de sérieux arguments pour doubler la mise à domicile mais n'est pas parvenue à venir à bout des Serbes. Benjamin Toniutti, passeur et capitaine de l'équipe de France de volley, a confié au micro de la chaîne L'Équipe qu'il y avait "beaucoup de déception". "On avait tous à cœur de jouer cette finale dimanche. On est tombé face à une équipe serbe qui a très bien joué et nous a mis beaucoup de pression au service, on a eu trop de hauts et de bas pour gagner cette demie", a expliqué le volleyeur.