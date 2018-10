publié le 29/07/2018 à 15:50

Geraint Thomas remporte le 105e Tour de France, après la 21e étape de l’édition 2018, dimanche 29 juillet. Alexander Kristoff a quant à lui remporté cette étape finale, et a été le premier à franchir la ligne d’arrivée sur les Champs-Élysées à Paris.



Tom Dumoulin et Chris Froome complètent le podium final aux côtés du Britannique Thomas, respectivement à la deuxième et troisième place. Geraint Thomas était déjà assuré samedi de remporter ce Tour de France. “Il a fait une course parfaite”, analyse Laurent Jalabert sur RTL. “Sur le terrain, ça a été le meilleur et il avait, à côté de lui, la meilleure équipe qui soit. Personne n'était en mesure de l'attaquer.”

Après le déboulé victorieux du Norvégien Alexander Kristoff (Emirats) dans la 21e étape, le scénario habituel s'est reproduit au bout du parcours de 3.351 kilomètres. Pour la 6e fois depuis 2012, l'équipe la plus puissante du peloton a inscrit l'un des siens au palmarès de la plus grande course cycliste du monde : Bradley Wiggins (2012), Chris Froome à quatre reprises entre 2013 et 2016, et enfin Geraint Thomas, un Gallois de 32 ans jusqu'alors cantonné à un rôle de lieutenant.

La formation britannique a imposé sa puissance collective malgré la réduction nouvelle de 9 à 8 coureurs par équipe. Elle a placé Froome, son habituel leader qui a semblé usé par la répétition des efforts et l'atmosphère souvent hostile rencontrée sur les routes, à la troisième place. Le dauphin a pris les traits d'un coureur de grande envergure, le Néerlandais Tom Dumoulin (27 ans). Déjà deuxième du Giro fin mai derrière Froome, le champion du monde du contre-la-montre a été devancé cette fois par Thomas pour un peu moins de deux minutes.



Les coureurs du Tour de France, Geraint Thomas en tête, sont partis dimanche peu avant 16h30, pour la 21e et dernière étape, reliant Houilles (Yvelines) à la capitale. Les 145 rescapés, sur 176 coureurs au départ, ont parcouru près de 116 kilomètres. Le peloton, venu par avion de Pau (Pyrénées-Atlantiques) dimanche matin jusqu'à l'aéroport francilien du Bourget, a rallié ensuite Houilles pour le départ.

Tour de France 2018 : le parcours de la 21e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP