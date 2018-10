publié le 18/07/2018 à 13:30

La formation Sky compte dans ses rangs un certain Christopher Froome, vainqueur du Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017. Mais si au soir de la 11e étape, la 2e de montagne dans les Alpes, le maillot jaune est bien de retour dans ses rangs, ce n'est pas sur les épaules du "Kenyan blanc" (33 ans) mais sur celles de son coéquipier gallois Geraint Thomas (32 ans).



Certain de récupérer la tunique de leader du classement général si le Belge Greg Van Avermaet ne réalisait pas un exploit comme la veille et s'il terminait avec les meilleurs, Thomas a fait mieux. Des deux Sky, c'est lui qui a attaqué le premier dans l'ascension finale vers La Rosière, sommet inédit de cette étape en forme de montagnes russes (quatre cols sur 108,5 km).

Au sommet, Thomas fait coup double : victoire d'étape et prise du pouvoir. Il possède 1 minute 25 d'avance sur Froome, 1'44" sur le Néerlandais Tom Dumoulin, 2'14" sur l'Italien Vincenzo Nibali, 2'58" sur le Français Romain Bardet (8e) et 3'16" sur le Colombien Nairo Quintana (9e).

Alaphilippe reste maillot à pois

Il reste notamment à ses hommes - ou à d'autres - quatre étapes de montagne dont deux qui arrivent en altitude pour tenter d'inverser la tendance. Moralement, ils sont forcément pris un coup sur la tête. Dès jeudi 19 juillet, l'étape qui conduit à l'Alpe d'Huez peut leur permettre de faire douter les Sky... ou de les voir écraser la course.



Au classement du maillot à pois de meilleur grimpeur, le Français Julian Alaphilippe, encore à l'attaque en début d'étape, pointe toujours en tête. Mais son compatriote Warren Barguil a empoché ses premiers points. La bataille pour cet accessit toujours autant désiré sera l'un des autres points chauds des prochains joiurs.

Tour de France 2018 : le profil de la 11e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Le film de la journée :

17h42 - Romain Bardet termine 8e de l'étape à 59 seconde de Geraint Thomas. Au classement général, Geraint Thomas (Sky) devance Chris Froome (Sky) de 1 minute et 25 secondes. Tom Dumoulin (Sunweb) pointe à 1'44", Vincenzo Nibali (Bahrain) à 2'14". Romain Bardet (AG2R La Mondiale) est 8e à 2'58".

Le nouveau classement général au soir de cette 11ème étape !

LA SKY FRAPPE TRÈS FORT.



(via @inrng) #TDF2018 pic.twitter.com/TgyWYbax1I — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 18 juillet 2018

17h37 - C'est fait pour Geraint Thomas, le Gallois de la Sky, qui s'impose à La Rosière et récupère la maillot jaune aux dépens du Belge Greg Van Avermaet. Le Hollandais Tom Dumoulin prend la 2e place de l'étape à 20 secondes, en compagnie de Chris Froome (3e).



17h36 - Thomas dépasse Nieve et va faire coup double en prenant l'étape et le maillot jaune.

¿ - 300 m

Thomas overtakes Nieve !

Thomas double Nieve !#TDF2018 pic.twitter.com/Ff8sWnDRVC — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2018





17h35 - Dernier km pour Nieve. Derrière, Froome lâche Martin et se rapproche de Thomas et Dumoulin mais Geraint Thomas attaque aussi !



17h32 - 2,5 km à parcourir pour Nieve. 21 secondes d'avance sur Dumoulin et Thomas, 31 sur Froome et Martin, 1'10" sur Bardet et Quintana.



17h30 - 7 secondes de retard pour Bardet et Quintana sur Froome et Martin. Ce duo compte 24 secondes de retard sur Geraint Thomas, 54 sur Mikel Nieve.



17h29 - Plus que 34 secondes d'avance pour Nieve à 4 km de l'arrivée. Derrière, attaque de Dan Martin. Seul Froome suit.



17h28 - Thomas revient sur Dumoulin. Derrière, Bardet en remet une couche mais Froome revient facilement.



17h27 - Froome attaque à son tour. Les Sky livrent une impression de puissance.



17h26 - Attaque de Geraint Thomas, le coéquipier de Sky et le mieux placé des favoris au général. Bardet prend son temps mais se décide à aller chercher le Gallois.

¿ - 5 km

Thomas attacks! ¿

Attaque de Thomas ! ¿#TDF2018 pic.twitter.com/go5mXUEr0C — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2018





17h25 - 34 secondes d'avance pour Nieve sur son premier poursuivant à 5,5 km de la ligne, 1'23" sur le groupe Froome.



17h24 - Le groupe Froome ne compte plus que 11 coureurs dont trois Sky et Bardet.



17h22 - Plus que 6 km avant la ligne pour Mikel Nieve. 1'40" d'avance sur le groupe Froome.



17h20 - Geraint Thomas est toujours virtuel maillot jaune.



17h18 - 7,5 km à parcourir pour l'Espagnol Nieve, seul en tête avec 21 secondes d'avance sur l'Italien Caruso. Dumoulin à 1'12", le le groupe Froome/Bardet à 1'47". Valverde, lui, est lâché par ce peloton des favoris.



17h16 - Valverde repris par le groupe des favoris.



17h14 - Attaque de Mikel Nieve dans le groupe de tête à 9 km de l'arrivée. Barguil ne peut pas suivre.

¿ - 8 km

Nieve solo ahead! ¿¿¿¿

Nieve seul en tête ! ¿¿¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/i5W4UCjOXG — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2018

17h13 - Valverde lâché par Dumoulin.



17h12 - Les deux Espagnols de la Cofidis Herrada et Navarro reviennent sur le trio de tête.



17h08 - Plus que 3 à l'avant : le Français Barguil, l'Italien Caruso et l'Espagnol Nieve. 10,7 km à parcourir. Peloton Froome à 2'18".



17h04 - 6 Sky conduisent le peloton des favoris dans les premiers hectomètres de la montée vers La Rosière. 2'45" de retard sur les 4 hommes de tête.



17h00 - Accélération de l'Italien Damiano Caruso à l'avant. Amaël Moinard ne peut suivre et laisse Warren Barguil seul avec les trois autres hommes de tête. 14,5 km à parcourir. 2 minutes 52 d'avance sur le groupe Froome.



16h53 - 18 km à parcourir. Barguil et Moinard toujours en tête avec trois autres compagnons d'échappé. Leurs poursuivants à 33", Valverde à 2'29", Dumloulin à 2'51", groupe Froome à 3'21".

¿ - 17 km

3'20 at the foot of the climb to La Rosière. Will it be enough? ¿

3'20 au pied de la montée vers La Rosière. Cela suffira-t-il ? ¿#TDF2018 pic.twitter.com/fEkLWVfnAN — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2018





16h50 - Tom Dumoulin est sorti du groupe Froome dans la descente du Cormet de Roseland. Le Néerlandais est accompagné d'un coéquipier.



16h48 - Alejandro Valverde n'est plus maillot jaune virtuel, c'st désormais le Britannique Geraint Thomas, coéquipier de Chris Froome.



16h45 - Chute du Suisse Mathias Frank (AG2R La Mondiale) dans le groupe de tête. Il passe par dessus la barrière mais parvient à repartir.

Chute de Mathias Frank dans la descente ! Il n'y a que le vélo. Effrayant. #TDF2018 pic.twitter.com/XLO1O7g0Ol — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 18 juillet 2018

16h41 - Les Français Gebert, Moinard, Barguil et Martin figurent toujours dans le gvroupe de 13 à l'avant. 29 km à parcourir pour eux. Le groupe Froome/Bardet pointé à 3 minutes et 8 secondes.

¿ - 32 km

Gaps are decreasing everywhere. Valverde & Soler still 1' ahead of the favorites. ¿¿

Les écarts diminuent de toutes parts. Valverde et Soler toujours 1' devant les favoris. ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/Wnr9jt72s3 — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2018

16h38 - 1'57" d'avance sur Valverde pour les 13 hommes de tête, 2"57" sur le groupe Froome et 10'11" sur le groupe Van Avermaet.



16h35 - Barguil est passé en tête au sommet du Cormet de Roseland. Peloton Froome pointé à 3 minutes. 36 km à parcourir.



16h29 - Le groupe de tête compte 2'15" d'avance sur Valverde, 3'44" sur le groupe Froome et 9'30" sur le groupe Van Avermaet. 40 km à parcourir, 1,5 dans le Cormet de Roselend.

Valverde a 1'30" d'avance sur le groupe des favoris. #TDF2018 pic.twitter.com/OL9uOhjjqm — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 18 juillet 2018

16h26 - Au tour de Nibali de se montrer en tête du peloton des favoris pour tenter de faire craquer la Sky. Plus que 25 coureurs dans ce groupe Froome, qui possède encore 5 coéquipiers.



16h22 - 3'01" d'avance sur Valverde pour le groupe de tête, 4'52" sur le peloton des favoris, où ne figure plus le maillot jaune Greg Van Avermaet.



16h19 - Alejandro Valverde, 38 ans, est virtuellement maillot jaune à cet instant de la course.

2 minutes d'avance pour Valverde sur le peloton maintenant ! Il est maillot jaune virtuel pour le moment. #TDF2018 pic.twitter.com/GO3ABnRZn2 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 18 juillet 2018

16h14 - 14 coureurs en tête dont Warren Barguil, à 46 km de l'arrivée. Valverde à 3'50", le peloton Froome à 5'10".



16h07 - Barguil passe en tête du col du Pré, le Français comble une partie de son retard sur Alaphilippe au classmeent de la montagne.



16h05 - Alejandro Valverde rejoint son coéquipier Marc Soler. Les deux hommes comptent une minute d'avance sur le peloton Froome.



16h02 - La Sky a repris les commandes du peloton.



15h57 - Moinard imprime le rythme en tête de course pour son coéquipier Barguil. Alaphilippe n'est plus dans ce groupe qui compte 5'15" d'avance sur le peloton maillot jaune. Sommet du col du Pré dans 2 km, arrivée dans 52,5 km.

¿ - 52 km

It's getting too hard for @alafpolak who is probably tired of yesterday epic win in Le Grand-Bornand. ¿¿

C'est terminé pour Julian Alaphilippe, probablement fatigué de son exploit d'hier au Grand-Bornand. ¿¿#TDF2018 pic.twitter.com/aD5U8oaUx4 — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2018

15h54 - Attaque de Valverde dans le peloton. Il se détache sans être suivi.

15h49 - Le maillot jaune Greg Van Avermaet lâché par le peloton maillot jaune. Le Colombien Rigoberto Uran, 2e l'an dernier, ne peut pas suivre non plus.

Le maillot jaune, Greg Van Avermaet, est irrémédiablement distancé par le peloton. #TDF2018 pic.twitter.com/bxTtvcefEJ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 18 juillet 2018

15h48 - L'équipe Movistar prend clairement les commandes du peloton : trois hommes à l'avant. L'écart sur les échappés tombe sous les 6 minutes : 5'46" à 55,5 km de l'arrivée.



15h45 - Le groupe de tête commence à se déliter. Alaphilippe et Barguil sont toujours à l'avant. Dans le peloton, un Movistar accélère devant les Sky pour durcir la course, il s'agit de l'Italien Bennati. Conséquence immédiate : Froome perd un équipier.

Bennati se place à l'avant du peloton ! La Movistar enclenche. #TDF2018 pic.twitter.com/s1idz1gQkF — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 18 juillet 2018

15h41 - Situation de course à 58 km de l'arrivée : 30 hommes échappés comptent 6'19" d'avance sur un peloton maillot jaune toujours conduit par l'équipe Sky. Encore 7 km de montée dans le col du Pré.



15h28 - Énorme regroupement à l'avant avec 29 coureurs dont les Français Barguil, Rolland, Cousin, Bouet, Martin, Molard, Vichot, Gesbert, Sicard, Perez et Alaphilippe. Peloton maillot jaune étiré à 5'36". 62 km avant La Rosière.



15h19 - Thomas De Gent, Julian Alaphilippe et Warren Barguil forment un groupe de 3 à l'avant. Le pied du col du Pré (12,6 km à 7,7 % de pente) approche déjà. 6 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. 67 km avant l'arrivée.



15h10 - Comme hier, Alaphillipe impressionne dans la descente et se retrouve seul en tête avec 35 secondes de marge sur con premier poursuivant. Peloton maillot jaune à 5'39", 77 km à parcourir.



15h05 - Alaphilippe accélère et passe en tête au sommet de Bisanne devant Barguil. Il empoche 20 points de plus au classement de la montagne et conforte ainsi son maillot à pois.



14h58 - Ils sont maintenant 23 en tête à 2 km du sommet de Bisanne. Peloton maillot jaune pointé à 5 minutes 10.



14h51 - Les hommes de tête, dont Barguil et Alaphilippe, comptent 4'33" d'avance sur le peloton maillot jaune conduit par la Sky, sommet de Bisanne à 3,8 km, arrivée à 86 km.



14h43 - Désormais huit hommes en tête avec 4 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. 6,3 km avant le sommet de Bisanne, 88,3 km avant l'arrivée.



14h39 - Jonction à l'avant, ils sont désormais six dont les Français Warren Barguil, Julien Alaphilippe et Romain Sicard. Tous chassent le maillot à pois.



14h35 - Alaphilippe, accompagné par Van Garderen, tente de sorti du groupe de contre pour revenir sur le groupe Barguil en tête. 24 secondes à combler. Le peloton maillot jaune à 3'32".

Alaphilippe et Van Garderen, entre autres, font le jump pour revenir sur la tête de la course (Groupe Barguil). Ils sont annoncés à 30 secondes. #TDF2018 pic.twitter.com/zmFy2HwG7F — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 18 juillet 2018

14h31 - Le groupe Alaphilippe pointé à 39 secondes du groupe de tête, le peloton à 2'58".



14h29 - Sagan décroché du groupe de tête.



14h27 - Le groupe de 5 en tête entame la montée de Bisanne avec 2'41" d'avance sur le peloton maillot jaune. Deux groupes sont intercalés, avec notamment Julian Alaphilippe et Pierre Rolland.

Voici la composition du groupe de contre ! #TDF2018 pic.twitter.com/kVd4s5EzKv — Le Gruppetto (@LeGruppetto) 18 juillet 2018

14h23 - Peter Sagan passe logiquement en tête au sprint intermédiaire de Villad-sur-Doron, sans contestation.



14h16 - Les Français Warren Barguil et Romlain Sicard sont à l'avant avec Sagan, de même que l'Espagnol Dani Navarro et l'Italien Damiano Caruso. 45 secondes d'avance sur le peltoon à 100,5 km de l'arrivée.

¿ - 99 km

Five men in the lead, with a big group chasing them. Intermediate sprint in 3km. ¿

Ils sont 5 à l'avant avec un gros groupe à leur poursuite. Sprint dans 3km. ¿#TDF2018 pic.twitter.com/w8uwBb4bKA — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2018

14h10 - Peter Sagan encore à l'avant pour aller chercher les points du sprint intermédiaire du début de l'étape.



14h05 - C'est parti pour cette 11e étape, Christian Prudhomme et sa voiture se sont écartés.



14h00 - Départ fictif donné dans les rues d'Albertville.



13h54 - L'an passé, les Français avaient enlevé 5 des 21 étapes : Arnaud Démare à Vittel, Lilian Calmejane aux Rousses, Romain Bardet à Peyragudes et Warren Barguil à Foix et au sommet de l'Izoard.



13h49 - Greg Van Avermaet va passer son 9e jour en jaune sur ce Tour. Le premier leader de la course a été le Colombien Fernando Gaviria. Le Slovaque Peter Sagan a aussi porté la célèbre tunique, lors de la 3e étape.



13h43 - Le maillot à pois est sur les épaules du Français Julian Alaphilippe, le maillot vert sur celles du Slovaque Peter Sagan et le maillot blanc de meilleur jeune sur celles du Français Pierre Latour.



13h39 - 165 coureurs sur les 176 au départ sont encore en course. Le dernier est l'Américain Lawson Craddock (EF-Drapac), qui pointe à 1h46'07" du maillot jaune belge Greg Van Avermaet.



13h36 - Le classement général s'est un peu plus éclairci à l'issue de la 1re étape de montagne. Voici les 30 premiers :





1. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 40 h 34:28.

2. Geraint Thomas (GBR/SKY) à 2:22.

3. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 3:10.

4. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 3:12.

5. Bob Jungels (LUX/QST) 3:20.

6. Christopher Froome (GBR/SKY) 3:21.

7. Adam Yates (GBR/MIT) 3:21.

8. Mikel Landa (ESP/MOV) 3:21.

9. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 3:27.

10. Primoz Roglic (SLO/LNL) 3:36.

11. Tom Dumoulin (NED/SUN) 3:42.

12. Steven Kruijswijk (NED/LNL) 3:45.

13. Rafal Majka (POL/BOR) 4:02.

14. Romain Bardet (FRA/ALM) 4:11.

15. Bauke Mollema (NED/TRE) 4:28.

16. Nairo Quintana (COL/MOV) 4:29.

17. Daniel Martin (IRL/EAU) 5:01.

18. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 5:12.

19. Serge Pauwels (BEL/DDT) 5:12.

20. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH) 5:18.

21. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 5:41.

22. Rigoberto Uran (COL/EFD) 7:08.

23. Mikel Nieve (ESP/MIT) 7:11.

24. Ion Izagirre (ESP/BAH) 8:06.

25. Pierre Latour (FRA/ALM) 10:59.

26. Warren Barguil (FRA/FST) 11:50.

27. Damiano Caruso (ITA/BMC) 11:51.

28. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 12:05.

29. Guillaume Martin (FRA/WGG) 12:53.

30. Tanel Kangert (EST/AST) 13:09.

...



13h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 11e étape.