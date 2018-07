publié le 31/05/2017 à 11:02

D'abord marquée par l'élimination dès le 1er tour de Jo-Wilfried Tsonga face au 91e joueur mondial, l'Argentin Renzo Olivo, la 4e journée de ce Roland-Garros 2017 a tourné dans le bon sens en fin de journée puis en début de soirée pour le tennis français. Kristina Mladenovic s'est d'abord rassurée sur son état physique et sur son jeu face à l'Italienne Sara Errani (6-2, 6-3 en 1h19). La prochaine adversaire de la 14e joueuse mondiale sera l'Américaine Shelby Rogers, quart-de-finaliste l'an passé.



Dans la foulée, Lucas Pouille a passé un bon test en dominant le gaucher brésilien Thomaz Belucci en trois manches (7-6, 6-1, 6-2 en 2h08). Le 17e au classement ATP retrouvera pour une place en 8es de finale l'Espagnol Albert Ramos (20e), tombeur de l'autre Français en lice en ce début de 2e tour, le jeune Benjamin Bonzi, 260e mondial (6-2, 6-1, 6-1).

Autre tricolore éliminé ? Océane Dodin. Et pourtant, la jeune Française était proche de l'exploit face à la tête de série numéro 8, la Russe Svetlana Kuznetsova. La Nordiste s'est inclinée en trois set (6-7, 7-5, 3-6).

Tsonga passe à la trappe, les favoris répondent présent

Jo-Wilfried Tsonga a donc disparu dès le 1er tour à la mi-journée. Mené 2 sets à 1 et 5 jeux à 4 au moment de l'interruption de sa partie en raison de la nuit, la veille, face à l'Argentin Renzo Olivo, 91e au classement ATP, le numéro 1 national, 11e mondial, n'avait aucun droit à l'erreur. Il est revenu sur le court central à 12h53. 7 minutes plus tard, il concédait son service pour finalement s'incliner 7-5, 6-4, 6-7, 6-4.



Le Manceau de 32 ans n'avait plus été battu d'entrée à Roland-Garros depuis 2005, lors de sa première participation, et en Grand Chelem depuis 2007 en Australie. L'an passé, il s'était arrêté en 16e de finale, après une demie en 2015 et une autre en 2012. Face à Olivo, il a commis beaucoup trop de fautes directes, 73 contre 39 à son adversaire, impressionnant de lucidité à 25 ans.



Du côté des favoris, le tenant du titre Novak Djokovic a signé une 2e copie plutôt propre face au Portugais Joao Sousa, 59e mondial (6-1, 6-4, 6-3). Il devra néanmoins élever son niveau de jeu pour espérer conserver sa couronne. Dans la foulée, Rafael Nadal a déroulé face au Néerlandais Robin Haase (46e). Le Serbe retrouvera au prochain tour l'Argentin Diego Schwartzman, l'Espagnol le Géorgien Nikoloz Basilashvili.

Tous les résultats de mercredi :

Résultats :

Simple messieurs (1er tour) :

Renzo Olivo (ARG) bat Jo-Wilfried Tsonga (FRA/N.12) 7-5, 6-4, 6-7 (6/8), 6-4



Simple messieurs (2e tour) :

Dominic Thiem (AUT/N.6) bat Simone Bolelli (ITA) 7-5, 6-1, 6-3

David Goffin (BEL/N.10) bat Sergiy Stakhovsky (UKR) 6-2, 6-4, 3-6, 6-3

Diego Schartzman (ARG) bat Stefano Napolitano (ITA) 6-3, 7-5, 6-2

Steve Johnson (USA/N.25) bat Borna Coric (CRO) 6-2, 7-6 (10/8), 3-6, 7-6 (8/6)

Horacio Zeballos (ARG) bat Ivo Karlovic (CRO/N.23) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 6-3

Grigor Dimitrov (BUL/N.11) bat Tommy Robredo (ESP) 6-3, 6-4, 7-5

Novak Djokovic (SER/N.2) bat Joao Sousa (POR) 6-1, 6-4, 6-3

Nikoloz Basilashvili (GEO) bat Viktor Troicki (SRB) 7-6 (7/3), 7-6 (7/2), 7-6 (8/6)

Rafael Nadal (ESP/N.4) bat Robin Haase (NED) 6-1, 6-4, 6-3

Albert Ramos-Vinolas (ESP/N.19) bat Benjamin Bonzi (FRA) 6-2, 6-1, 6-1

Milos Raonic (CAN/N.5) bat Rogerio Dutra Silva (BRA) 4-6, 6-2, 6-3, 6-4

Lucas Pouille (FRA/N.16) - Thomaz Belluci (BRA) 7-6 (7/5), 6-1, 6-2



Simple dames (2e tour) :

Lesia Tsurenko (UKR) bat Ekaterina Makarova (RUS) 6-2, 6-2

Jelena Ostapenko (LAT) bat Monica Puig (PUR) 6-3, 6-2

Venus Williams (USAN.10) bat Kurumi Nara (JPN) 6-3, 6-1

Samantha Stosur (AUS/N.23) bat Kirsten Flipkens (BEL) 6-2, 7-6 (8/6)

Bethanie Mattek-Sands (USA) bat Petra Kvitova (CZE/N.15) 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)

Yulia Putintseva (KAZ/N.27) bat Johanna Larsson (SWE) 6-1, 1-6, 6-3

Shelby Rogers (USA) bat Çagla Büyükakçay (TUR) 7-6 (8/6), 6-4

Garbine Muguruza (ESP/N.4) bat Anett Kontaveit (EST) 6-7 (4/7), 6-4, 6-2

Catherine Bellis (USA) bat Kiki Bertens (NED/N.18) 6-3, 7-6 (7/5)

Elise Mertens (BEL) bat Richel Hogenkamp (NED) 6-3, 6-4

Caroline Wozniacki (DEN/N.11) bat Françoise Abanda (CAN) 6-0, 6-0

Kristina Mladenovic (FRA/N.13) bat Sara Errani (ITA) 6-2, 6-3

Le film de la journée :

20h59 - Kuznetsova se reprend, débreake puis remporte sa mise en jeu et vire en tête dans cette 3e manche : 2-1.



20h51 - Dodin prend le service de Kuznetsova d'entrée de 3e manche. La Française de 20 ans ne commet aucune erreur et pousse régulièrement la Russe, 31 ans, à la faute.



20h43 - Incroyable Océane Dodin qui égalise à une manche partout face à l'expérimenté Kuznetsova.



20h14 - Victoire de Lucas Pouille sur Thomaz Belucci 7-6, 6-1, 6-2.



20h08 - Lucas Pouille au service pour le gain du match. 15-0.



19h59 - Océane Dodin finit par céder dans le tie-break : 7 points à 5 pour la Russe Kuznetsova.



19h52 - En difficulté en début de match Océane Dodin s'offre un jeu décisif contre Svetlana Kuznetsova.



19h45 - Sensation sur le Lenglen : la Tunisienne Ons Jabeur sort la Tchèque Dominika Cibulkova, tête de série numéro 6, en deux manches, 6-4, 6-3.



19h40 - La 4e balle de deux sets à rien est la bonne pour Lucas Pouille, qui mène désormais 7-5, 6-1.



19h32 - Le jeu reprend avec le Brésilien au service.



19h25 - Lucas Pouille mène 4 jeux à 1 dans la 2e manche et Thomaz Belluci fait appel au médecin pour une douleur derrière une cuisse.



19h02 - Pouille remporte le jeu décisif 7-5 et mène 1 set 0.



18h53 - Jeu décisif entre Pouille et Belluci.



18h51 - Pouille écarte trois balles de 1er set. 40-40.



18h39 - Lucas Pouille débreake et n'est plus mené que 4-5, service à suivre.



18h24 - C'est terminé pour Benjamin Bonzi, balayé en 1h24 par l'Espagnol Albert Ramos (6-2, 6-1, 6-1).



18h20 - Lucas Pouille mené 3-0 dans son entame de match.



17h51 - Jeu, set et match Kristina Mladenovic, très convaincante face à l'Italienne Sara Errani. La Française s'impose 6-2, 6-3 en 1h19. Prochaine adversaire, l'Américaine Shelby Rogers, quart-de-finaliste l'an passé.



17h49 - Mladenovic manque 3 balles de match mais s'en procure une 4e.



17h45 - Break Mladenovic, qui va servir pour le match à 5-3 dans la 2e manche.



17h41 - Nadal rejoint le 3e tour en 1h49 : 6-1, 6-4, 6-3 face au Néerlandais Haase. Prochain adversaire pour l'Espagnol, en quête d'un 10e titre Porte d'Auteuil, le Géorgien Nikoloz Basilashvili.



17h32 - Benjamin Bonzi perd le 1er set 6-2 face à l'Espagnol Ramos Vinolas.



17h29 - Menée 2 jeux 0 en début de 2e manche, Mladenovic revient à 2-2.



17h23 - Bousculé en début de 3e manche, Nadal réalise le break à 2-2.



17h12 - Mladenovic remporte le 1er set face à Errani 6-2. De très bon augure.



17h00 - Nadal mène désormais 2 sets 0 face à Haase, 6-1, 6-4.



16h55 - Errani efface son break de retad face à "Kiki" : 2-3, service pour l'Italienne.



16h49 - Bon début de match de Mladenovic qui mène 3-1 service à suivre.



16h22 - Kristiuna Mladenovic et Sara Errani entrent sur le court Lenglen.



16h19 - Pas de soucis pour Nadal contre Haase dans la 1re manche : 6-1.



16h06 - Le tenant du titre Novak Djokovic écarte le Portugais Joao Sousa en trois sets, 6-1, 6-4, 6-3 sur sa 2e balle de match. Prochain tour face à l'Argentin Diego Schwartzman.



15h56 - Le Bulgare Grigor Dimitrov atteint le 3e tour pour la 2e fois de sa carrière en dominant l'Espagnol Tommy Robredo 6-3, 6-4, 7-5.



15h41 - Rafael Nadal entre sur le court central pour son match face au Néerlandais Robin Haase.



15h38 - Djokovic mène 6-1, 6-4, 2-2 face à Sousa mais jette sa raquette de rage au sol sur une balle de break manquée.



15h29 - L'Espagnole Muguruza, tenante du titre, s'en sort en trois manches face à l'Estonienne Kontaveit : 6-7, 6-4, 6-2.



15h13 - Djokovic mène désormais 6-1, 6-4 face à Sousa.



15h08 - Qualification pour le 3e tour de l'Américain Steve Johnson aux dépens du jeune Croate bat Borna Coric (6-2, 7-6, 3-6, 7-6).



14h57 - Garbine Muguruza revient à une manche partout face à Anett Kontaveit.



14h30 - Novak Djokovic empoche le 1er set 6-1 face au Portugais Sousa.



14h14 - La tenante du titre chez les dames, l'Espagnole Garbine Muguruza, a concédé la 1re manche au jeu décisif face à l'Estonienne Anett Kontaveit.



13h41 - Autre outsider de ce tournoi qualifié pour le 3e tour, le Belge David Goffin, vainqueur de l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky en quatre manches (6-2, 6-4, 3-6, 6-3).



13h37 - L'Autrichien Dominic Thiem, 7e mondial à seulement 23 ans, poursuit sa route facilement en dominant l'Italien Simone Bolelli 7-5, 6-1, 6-3.



13h32 - Seulement 32% des Français engagés au 1er tour se sont qualifiés pour le 2e cette année (6/19). C'est le 4e ratio le plus faible de l'histoire.



13h15 - Goffin ne mène plus que 2 sets à 1 face à Stakhovsky.



13h00 - C'est terminé après 7 minutes de jeu, Tsonga est éliminé au 1er tour. Le Français s'incline 7-5, 6-4, 6-7, 6-4 face au 91e joueur mondial.



13h00 - 4e balle de match en faveur d'Olivo.



12h59 - Coup droit trop long du Français, 40-40.



12h58 - Avantage Tsonga.



12h57 - La 3e est sauvée aussi. 40-40. Tsonga est monté à la volée et conclu d'un smash gagnant.



12h56 - Sur un fil, Tsonga revient à 30-40.



12h55 - Le coup droit de l'Argentin est trop décroisé. 15-40.



12h55 - 0-40, trois balles de match contre Tsonga.



12h54 - 0-30, Olivo est à deux points du match.



12h53 - C'est reparti entre Tsonga et Olivo avec le Français au service. Ça commence mal : 0-15.



12h44 - Tsonga et Olivo pénètrent sur le court central.



12h42 - L'Autrichien Dominic Thiem s'envole face à l'Italien Simone Bolelli : 7-5, 6-1.



12h33 - Jeu, set et match Venus Williams (6-3, 6-1), Jo-Wilfried Tsonga va bientôt refaire son apparition sur le court central.



12h30 - 6-2, 6-4 en faveur du Belge Goffin contre l'Ukrainien Stakhovsky.



12h29 - Venus Williams mène désormais 6-3, 4-1 face à la Japonaise Kurumi Nara.



12h26 - 2e résultat dans le simple dames : l'Ukrainienne Tsurenko domine la Russe Makarova 6-2, 6-2.



12h19 - 1er résultat de la journée : la Lettone Jelena Ostapenko bat la Porto-Ricaine Monica Puig 6-3, 6-2.



12h11 - Venus Williams mène 6-3, 2-0, le match de Jo-Wilfried Tsonga devrait reprendre très bientôt.



11h45 - Goffin et Stosur empochent le 1er set de leurs rencontres respectives 6-2 face à Stakhovsky et Flipkens.



11h29 - Deux surprises pour le moment : l'Autrichien Dominic Thiem, tête de série numéro 6, est mené 3-0 par l'Italien Simone Bolelli. Le Croate Borna Coric est lui aussi dominé, 3-1, par l'Américain Steve Johnson.



11h21 - Le Belge David Goffin, outsider de ce tournoi, a déjà le break en poche face à l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky. 2-0.



11h08 - L'échauffement se termine sur tous les courts pour les premières rencontres.



11h02 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 4e journée Porte d'Auteuil.