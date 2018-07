et AFP

publié le 28/05/2017 à 14:53

Lucas Pouille, 17e joueur mondial, a bataillé cinq sets (7-6 (8/6), 3-6, 4-6, 6-3, 6-4) pour venir à bout de Julien Benneteau (35 ans), bénéficiaire d'une invitation. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés d'entrée l'an passé et Pouille s'était aussi imposé mais en quatre sets. Le Nordiste de 23 ans affrontera au prochain tour le Serbe Dusan Lajovic ou le Brésilien Thomaz Bellucci.

Premier jour de compétition et première surprise dans ce Roland-Garros 2017. Ce dimanche 28 mai, les Internationaux de France débutent sous la chaleur parisienne et l'Allemande Angélique Kerber a déjà pris la porte. Opposée à la Russe Ekaterina Makarova (40e mondiale), elle s'est faite éliminer en deux sets (6-2, 6-2).



C'est la deuxième année d'affilée que Kerber perd d'entrée à Paris. C'est en revanche la première fois qu'une tête de série numéro un est battue au premier tour. Cet échec n'est qu'une demi-surprise car l'Allemande est en grande difficulté ces derniers mois.

Thiem express

Plus tôt dans la journée et dans le tableau féminin, Adrian Mannarino était le premier Français à entrer en compétition. Il est le premier éliminé. L'Argentin Horacio Zeballos (64e) s'est imposé en trois sets (7-5, 6-3, 6-4). C'est sa troisième élimination consécutive dès le premier tour cette année, après les tournois de Rome et Madrid, où il était passé par les qualifications.

L'Autrichien Dominic Thiem, l'un des principaux outsiders du tournoi, n'a mis que 1h20 pour se qualifier pour le deuxième tour de Roland-Garros aux dépens de l'Australien Bernard Tomic en trois sets 6-4, 6-0, 6-2.