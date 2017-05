publié le 26/05/2017 à 09:49

La terre battue n'est pas sa "surface de prédilection" selon ses mots, il a déclaré forfait (blessure à l’épaule) au Masters 1.000 de Madrid et a renoncé à participer à celui de Rome. Jo-Wilfried Tsonga souhaite donc simplement "retrouver le chemin de la victoire et de la confiance". Dans une interview donnée à l'AFP, le numéro un français s'avance vers le tournoi de Roland-Garros dans la peau d'un outsider.



"Je ne fais pas partie des favoris mais plutôt de ceux qui sont dangereux." La saison dernière il avait abandonné lors du troisième tour, face à Ernests Gulbis (LET). Le Manceau, dont la meilleure performance aux Internationaux de France est une demi-finale perdue face au Suisse Stan Wawrinka (2015) espère faire mieux cette saison. Pour cela il profite du tournoi de Lyon dont il est l'ambassadeur et demi-finaliste (ce vendredi 26 mai face à Nikoloz Basilashvili).

Premier titre, sur terre battue, en fin de semaine ?

"L'objectif est de prendre mon pied et quand je suis comme ça, je suis capable de battre les meilleurs. Il faut y aller étape par étape et franchir le cap de la première semaine serait déjà bien. Dans un second temps, tenter d'aller chercher les gros", ambitionne-t-il.

En cas de victoire en Auvergne-Rhône-Alpes, le numéro 13 mondial décrocherait son premier titre sur terre battue.