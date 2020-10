Eurythmics transporte "Tous les garçons et les filles" dans les années 80

publié le 13/10/2020 à 10:31

Nous avons remis la main sur une rareté du duo pop-rock britannique Eurythmics. Durant l’été 1983, Annie Lennox et Dave Stewart, 29 et 30 ans, sont les rois du monde. Leur chanson Sweet Dreams est un carton planétaire, on n’entend qu’eux. Et ils se réfugient en studio pour enregistrer des morceaux, parmi lesquels leur version d’une chanson française qu’ils jouent de temps en temps sur scène. Il s’agit d’un tube des années 60 que la chanteuse Annie Lennox adore, et elle veut en donner une version plus contemporaine, tant qu’à faire style new wave puisqu’on est au début des années 80…

Là où ça devient vraiment une curiosité, c’est que la chanson en question est Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy. On retrouve un synthétiseur absolument collector. Annie Lennox et Dave Stewart figent le tube de Françoise Hardy avec cette version dévoilée en 1985, en Face B du 4ème 45 Tours tiré de leur album Be Yourself Tonight. La chanson originale, écrite et composée par Françoise Hardy, figurait à l’époque en 1962, sur un Super 45 tours de 4 titres, la maison de disque n’y croyait pas du tout, ils l’avaient mis en toute fin du disque, presque cachée... On connait la suite, c’est la chanson que le public avait choisi…