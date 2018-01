publié le 28/01/2018 à 08:51

En dépit de l'absence de victoire d'un Français dans un tournoi du Grand Chelem en simple depuis 1983 chez les messieurs (Yannick Noah à Roland-Garros) et d'une Française depuis 2013 (Marion Bartoli à Wimbledon), le tennis français se porte plutôt bien, selon une majorité de Français.



Voici l'un des enseignements principaux du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama les mercredi 24 et jeudi 25 janvier auprès d'un échantillon de 980 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 430 amateurs de tennis.



7 Français sur 10 estiment que le niveau du tennis tricolore est bon bon

Le tennis français se porte bien selon les Français. Ils sont 7 sur 10 à considérer qu’il est aujourd’hui à un bon niveau. C’est mieux qu’en novembre 2016, à l’époque, ils étaient 65% à l’affirmer.

Chez les amateurs de tennis, le constat est le même : 75% jugent que le tennis tricolore est à un bon niveau. Mais, qu’ils soient amateurs de tennis ou non, très peu de Français affirment que le tennis français est à un "très bon" niveau (7% et 10%).



tennis1 Crédit : Odoxa

Par ailleurs, selon les sondés, la victoire de l'équipe de France de Coupe Davis en novembre dernier contre la Belgique en finale est avant tout celles des joueurs (75% des Français, 77% des amateurs).



tennis2 Crédit : Odoxa

Tsonga et Monfils au dessus du lot

Meilleur Français au classement ATP en ce début d'année 2018 (15e joueur mondial), Jo-Wilfried Tsonga arrive également en tête des suffrages lorsqu'il est demandé aux sondés quel est le meilleur chez les garçons. Le Manceau est cité par 29% des Français, 31% des amateurs.



Pour le grand public, Gaël Monfils, redescendu au 39e rang mondial, arrive juste derrière Tsonga (25%). Il est également le 2ème cité chez les amateurs de la balle jaune, plus loin toutefois (22%). Richard Gasquet et Lucas Pouille sont à égalité chez les Français (16%), Pouille prenant le dessus chez les passionnés (18% contre 15%).



tennis3 Crédit : Odoxa

Les Français doutent que l’équipe de Coupe Davis conserve son titre

Après son titre fin novembre, l’équipe de France de Coupe Davis aborde l’édition 2018 les 2, 3 et 4 février face aux Pays-Bas. Les joueurs de Yannick Noah partent largement favoris face à une nation ne disposant que d’un seul joueur dans le Top100 mondial. Pour les Français (77%) et les amateurs de tennis (90%), la qualification ne fait aucun doute.

Mais parviendront-ils à conserver leur titre à la fin de l’année ? C’est beaucoup plus incertain. 57% des Français et 60% des amateurs de tennis ne croient pas à une victoire de la France pour la Coupe Davis 2018.



tennis4 Crédit : Odoxa