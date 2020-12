Christophe Dominici : un homme "enthousiaste et malicieux" dit sa femme

publié le 04/12/2020 à 02:39

Le 24 novembre dernier, le monde du rugby perdait l'une de ses légendes et RTL pleurait son consultant. Christophe Dominici, retrouvé mort dans le parc de Saint-Cloud, est brutalement décédé à l'âge de 48 ans.

L'ancien ailier aux 67 sélections avec le XV de France, a été vu par un cycliste monter sur le toit d'un bâtiment désaffecté à l'entrée de ce parc situé dans les Haut-de-Seine, avant de chuter dans le vide. Christophe Dominici a-t-il sciemment mis fin à ses jours ou a-t-il perdu l'équilibre ? Si le mystère persiste, les proches de l'ancien rugbyman réfutent la thèse du suicide.

C'est notamment le cas de sa femme et mère de ses deux filles, Loretta Denaro, qui s'est confiée pour la première fois après sa mort à Paris Match. Dévastée après la disparition de "Domi", elle décrit un papa à l'écoute et très présent pour ses deux filles, Kiara et Mya. Un peu plus d'une semaine après le drame, la veuve de Christophe Dominici s'est dite choquée des portraits publiés dans la presse, qui dépeignent l'ancien joueur du XV de France comme quelqu'un de malheureux.

"Les médias décrivent un homme désespéré, mais il était enthousiaste, malicieux, et généreux. C’est cela dont je voudrais que les gens se souviennent", insiste Loretta Denaro. Ce vendredi 4 décembre, Christophe Dominici sera inhumé à Hyères, au côté de sa soeur Pascale, précise l'hebdomadaire.