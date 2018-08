publié le 09/08/2018 à 11:44

En apparence, les bleus et les plaies de Pierre-Ambroise Bosse ont disparu. Le visage de l'athlète, déformé par les coups lors d'une bagarre en sortie de boîte de nuit en septembre 2017, a retrouvé ses lignes. Cette nuit d'orage, pour laquelle il est toujours mis en examen pour violences volontaires, a obligé le champion du monde du 800 mètres à reprendre une vie d'athlète.



"Ça fait partie de mon histoire, ce n'est pas quelque chose de négatif maintenant, estime l'athlète de 26 ans. C'est quelque chose qui m'a remis les pieds sur terre de toute façon, et certainement que j'en avais besoin." Le sportif se dit prêt, bien plus en forme que lors de son hold-up sur la piste de Londres le 8 août 2017.

S'il dit se sentir "jeune mais j'ai un corps de vieux", Pierre-Ambroise Bosse est serein. On a bien bossé cette année et donc j'aborde ces championnats avec le sourire. On va dire qu'il y a deux fioles qui ne sont pas collées dans mon corps : la fiole de confiance et la fiole d'énergie, de forme. Et ma fiole de confiance est à ras-bord. Je suis là et j'ai les crocs", fait savoir l'athlète, réputé pour son franc-parler et sa spontanéité.

"Sans cette bagarre, j'aurais peut-être arrêté l'athlétisme", confie-t-il alors qu'il s'apprête à faire son grand retour. Rien ne vaut d'être l'homme à battre, mais sur la piste.