Apnée : le Français Arnaud Jerald bat le record du monde à 122 mètres de profondeur

C’est lors du Vertical Blue, compétition qui réunit chaque année à Long Island aux Bahamas les meilleurs apnéistes du monde, que le Marseillais de 27 ans a réalisé cet exploit en ramenant le “tag” accroché à 122 m de profondeur, puis réalisé le protocole face aux juges dans les 15 secondes réglementaires après sa sortie de l’eau.

Il aura fallu 105 secondes à Arnaud Jerald pour arriver au fond, puis 109 secondes pour remonter, soit un temps de plongée total de 3min34 secondes pour effacer d’un mètre le précédent record de la discipline, détenu par le Russe Alexey Molchanov depuis mai 2023.

Arnaud Jerald double champion du monde, continue donc de repousser les limites du corps humain et a désormais amélioré le record du monde huit fois, à chaque fois d'un mètre et à trois reprises durant la seule année 2022.

Umberto Pelizzari, disciple de Jacques Mayol, effacé des tablettes

Arnauld Jérald lors de sa plongée Crédit : Daan Verhoeven

Le jeune athlète continue de marquer l’histoire de son sport et devient l’homme qui détient le plus de records mondiaux dans cette catégorie. Le légendaire Umberto Pelizzari, disciple de Jacques Mayol, avait lui réalisé six records du monde en bipalmes dans les années 1990.



"Je me suis senti très à l’aise tout au long de la plongée. Aucune difficulté significative à déclarer et notamment pas d’ivresse des profondeurs, ce qui m’a permis de montrer un visage serein quand j’ai percé la surface", a-t-il avoué après sa magnifique plongée pour l'histoire. Et d’ajouter : "C’est le résultat d’un entraînement intense et constant. Celui-là-même qui me permet une belle régularité saison après saison et de montrer une belle image du sport Français".

Pour cette édition 2023, ce sont 44 athlètes de 26 nations différentes qui s’étaient donnés rendez-vous dans ce trou naturel situé au bord de la plage de Long Island.

