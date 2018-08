Fernando Alonso remporte les 6 heures de Silverstone

publié le 19/08/2018 à 20:20

Après les 6 heures de Spa en mai, après les 24 heures du Mans en juin, Fernando Alonso a remporté au volant de sa Toyota la 3e manche du Championnat du Monde d’endurance qui se déroulait ce dimanche 19 août 2018 sur le circuit de Silverstone en Angleterre.



Le double champion du Monde de Formule 1 étaient, comme lors des deux premières manches, associé à deux anciens pilotes de F1 Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima au volant de la Toyota T0S50 Hybrid n°8.

Sur la ligne d’arrivée la Toyota n°8 vainqueur devance de seize secondes l’autre Toyota engagée par la firme nippone, la n°7 emmenée par Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez. La troisième marche du podium revient à la Rebellion du trio Thomas Laurent, Gustavo Menezes et Mathias Bèche.

En quête de la Triple Couronne

Cette victoire d’Alonso intervient quelques jours après l’annonce faite par l'Espagnol âgé de 37 ans d’arrêter de courir en F1 à la fin de la saison 2018. Fernando Alonso n'a plus gagné en F1 depuis 2013. C'était alors sa 32e victoire, lors du Grand Prix d'Espagne à Barcelone, dans une Ferrari après deux titres mondiaux (2005, 2006), chez Renault.



Fernando Alonso est depuis l’an passé en quête de la Triple Couronne (GP de Monaco - 24 heures du Mans - 500 miles d’Indianapolis) que seul le Britannique Graham Hill a conquis dans les années 60 et 70. À ce jour, et après sa victoire aux 24 heures du Mans 2018, Alonso avait remporté le Grand Prix de Monaco en 2006 et 2007.