Renaud Lavillenie et Armand Duplantis, le 12/08/2018 à Berlin

et AFP

publié le 12/08/2018 à 23:58

Il a à peine 18 ans et c'est un prodige de son sport. Armand Duplantis est devenu champion d'Europe du saut à la perche ce dimanche 12 août à Berlin. Avec un saut à 6,05 mètres, il devance l'espoir russe de 21 Timor Morgunov et le français Renaud Lavillenie, recordman du monde.



Lavillenie, 31 ans et qui visait sa quatrième médaille d'or européenne, a d'abord connu une énorme sueur froide en ratant deux essais à 5,80 m, avant de tout miser sur un seul essai à 5,85 m, barre effacée dans un énorme cri de soulagement, les poings serrés.



Ce saut a lancé un concours totalement fou, où les deux jeunes espoirs Morgunov (21 ans) et Duplantis n'ont pas arrêté de se tirer vers le haut. Le Suédois a enchaîné dès son premier essai des barres à 5,85 m, 5,90 m, 5,95 m, 6,00 m et 6,05 m, son concurrent échouant seulement à cette dernière hauteur.

Lavillenie, après avoir passé 5,95 m à son premier essai, a calé une fois à 6,00 m, puis deux fois à 6,05 m après avoir fait l'impasse une fois la médaille de bronze assurée au minimum.

Axel Chapelle et Alioune Sene, les deux autres Français qualifiés pour la finale européenne, ont terminé respectivement 8e (5,65 m) et 12e (5,30 m).